Фетисов о том, заслуживает ли «Флорида» победу в Кубке Стэнли: «Странный вопрос. Болею за российских ребят, но не факт, что они заслуживают чего-то перед тем, как выиграют»

Теги Флорида Кубок Стэнли Эдмонтон Вячеслав Фетисов НХЛ Хоккей

Вячеслав Фетисов высказался о финале Кубка Стэнли-2024.

В финальной серии сыграют «Флорида» и «Эдмонтон».

– Заслуживает ли «Флорида» победу в Кубке Стэнли?

– Что значит заслуживает? А «Эдмонтон», что ли не заслуживает? Странный вопрос, заслуживает ли Кубок Стэнли человек, который играет в финале.

Ну, и те заслуживают, и эти заслуживают. Как сложится, посмотрим. Я болею за российских ребят, но не факт, что они заслуживают чего-то перед тем, как они выиграют.

Заслужат, будем радоваться за них, не заслужат, будем переживать за них. Серия интересная должна быть, но я не слежу за этим, не сижу ночами и не смотрю их матчи.

– Однозначного фаворита сложно назвать?

– Финал Кубка Стэнли – неблагодарное дело вообще, чтобы фаворитов называть. И те могут, и эти. Все может быть.

В любом случае сильнейшие команды пробились, прошли сильных соперников. Будет интересно. «Эдмонтон» 100 лет не выигрывал тоже», – сказал двукратный олимпийский чемпион и трехкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов.

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5 комментариев
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Кубки не заслуживаются, а выигрываются. Поэтому прав Фетисов, не факт, что они заслуживают чего-то перед тем, как они выиграют.
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+6
И Флорида заслуживает, и Эдмонтон заслуживает. Другие в финал не выходят
+3
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+3
Про заслуживание - всегда гениально было
Можно в начале сезона отдать кубок условному Далласу. Они что, не заслужили? Заслужили
+2
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Пусть победит сильнейший.
На самом деле крутой финал, либо первый в истории кубок для Флориды, либо первый кубок для МакДэвида, в любом случае надеюсь на интересную серию
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Ждём классную серию!
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