Фетисов о том, заслуживает ли «Флорида» победу в Кубке Стэнли: «Странный вопрос. Болею за российских ребят, но не факт, что они заслуживают чего-то перед тем, как выиграют»

Вячеслав Фетисов высказался о финале Кубка Стэнли-2024.

В финальной серии сыграют « » и «Эдмонтон».

– Заслуживает ли «Флорида» победу в Кубке Стэнли?

– Что значит заслуживает? А «Эдмонтон», что ли не заслуживает? Странный вопрос, заслуживает ли человек, который играет в финале.

Ну, и те заслуживают, и эти заслуживают. Как сложится, посмотрим. Я болею за российских ребят, но не факт, что они заслуживают чего-то перед тем, как они выиграют.

Заслужат, будем радоваться за них, не заслужат, будем переживать за них. Серия интересная должна быть, но я не слежу за этим, не сижу ночами и не смотрю их матчи.

– Однозначного фаворита сложно назвать?

– Финал Кубка Стэнли – неблагодарное дело вообще, чтобы фаворитов называть. И те могут, и эти. Все может быть.

В любом случае сильнейшие команды пробились, прошли сильных соперников. Будет интересно. « » 100 лет не выигрывал тоже», – сказал двукратный олимпийский чемпион и трехкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов.