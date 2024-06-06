Фетисов о том, заслуживает ли «Флорида» победу в Кубке Стэнли: «Странный вопрос. Болею за российских ребят, но не факт, что они заслуживают чего-то перед тем, как выиграют»
Вячеслав Фетисов высказался о финале Кубка Стэнли-2024.
В финальной серии сыграют «Флорида» и «Эдмонтон».
– Заслуживает ли «Флорида» победу в Кубке Стэнли?
– Что значит заслуживает? А «Эдмонтон», что ли не заслуживает? Странный вопрос, заслуживает ли Кубок Стэнли человек, который играет в финале.
Ну, и те заслуживают, и эти заслуживают. Как сложится, посмотрим. Я болею за российских ребят, но не факт, что они заслуживают чего-то перед тем, как они выиграют.
Заслужат, будем радоваться за них, не заслужат, будем переживать за них. Серия интересная должна быть, но я не слежу за этим, не сижу ночами и не смотрю их матчи.
– Однозначного фаворита сложно назвать?
– Финал Кубка Стэнли – неблагодарное дело вообще, чтобы фаворитов называть. И те могут, и эти. Все может быть.
В любом случае сильнейшие команды пробились, прошли сильных соперников. Будет интересно. «Эдмонтон» 100 лет не выигрывал тоже», – сказал двукратный олимпийский чемпион и трехкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов.
Можно в начале сезона отдать кубок условному Далласу. Они что, не заслужили? Заслужили
На самом деле крутой финал, либо первый в истории кубок для Флориды, либо первый кубок для МакДэвида, в любом случае надеюсь на интересную серию