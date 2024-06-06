Величкин сравнил хоккейную Медиалигу с американским реслингом: «Хороший элемент шоу присутствует. Думаю, там много наигранного»

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Геннадий Величкин поделился мнением о хоккейной Медиалиге.

«Если это интересно зрителям, то почему нет? Все-таки большой спорт не только ради спорта, чтобы игроков чем-то занять. Это еще досуг, культура и пропаганда здорового образа жизни. Поэтому, если Медиалига интересна спортсменам и зрителям, то она должна существовать.

Не думаю, что там специально ведут борьбу кость в кость, они играют в свое удовольствие. Не поверю никогда, что на льду специально будут действующего хоккеиста травмировать.

В Америке есть реслинг показушный, где они прыгают, убивают друг друга. Думаю, что в Медиалиге хороший элемент шоу тоже присутствует, без этого никак нельзя. Думаю, там много наигранного.

Никакой спортсмен в межсезонье не пойдет на риски. Уверен, что они обсуждают разные моменты с соперниками в раздевалке», – сказал бывший вице-президент магнитогорского «Металлурга»

Второй сезон хоккейной Медиалиги начнется 6 июля и завершится 31 августа. Ранее стало известно, что в Медиалиге сыграет ряд хоккеистов НХЛ.

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1 комментарий
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А с цирком не сравнил? Ну, хотя тоже самое
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