Вратарь «Агидели» Пругова: «Приглашать вратарей из ЖХЛ на Матч звезд КХЛ – было бы интересно. Сыграла бы против Голдобина, Морозова и Порядина. Надо реализовывать такие идеи»

Теги Спартак женский хоккей КХЛ Матч звезд КХЛ Агидель Николай Голдобин Анна Пругова девушки и спорт Женская хоккейная лига Павел Порядин Иван Морозов медиахоккей Хоккей

Анна Пругова предложила КХЛ пригласить на Матч звезд вратарей из женского хоккея.

«Для привлечения внимания к нашей лиге было бы интересно приглашать на Матч звезд КХЛ вратарей из ЖХЛ (Женская хоккейная лига – Sports).

Все всегда тянутся к более сильным, было бы круто показать свое мастерство с лучшими хоккеистами. Я по себе знаю: стоит недельку покататься с мужчинами, и ты выходишь на новый уровень.

С удовольствием бы попробовала сыграть против Голдобина, Морозова и Порядина, для меня бы это был дополнительный вызов и потрясающая мотивация. Для тех, кто посетил бы этот матч, изменилось бы отношение к женскому хоккею.

Надо реализовывать такие идеи. Знаю, некоторые девчонки играют в Winline Медийной хоккейной лиге. Людям всегда интересны новые форматы», – сказала вратарь «Агидели» Анна Пругова.

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