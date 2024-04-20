Кручинин об игре в хоккейной Медиалиге: «Не уровень КХЛ – больше шоу. Побегал, хорошо провел время»

Теги Торпедо КХЛ Алексей Кручинин ТАСС медиахоккей Hockey Brothers Титан (хоккей) Хоккей

Алексей Кручинин высказался об уровне хоккейной Медиалиги.

32-летний форвард «Торпедо» в пятницу принял участие в финале Winline Медийной Хоккейной Лиги в составе «Титана», который в серии буллитов уступил Hockey Brothers (2:2, 0:1).

Команды исполняли два вида буллитов на выбор. Один вид – классический, при выполнении второго полевой игрок за определенное время должен забить в противоборстве с соперником, который защищает свои ворота вместе с голкипером. Команда Hockey Brothers одержала победу, реализовав классический буллит, остальные попытки успеха не принесли.

«Хорошо провели время, я побегал, поиграл, пришлось привыкать к правилам. Наверное, финал не должен решаться такими дуэлями, либо хоккей должен продолжаться в дополнительное время.

Наверняка будут делать корректировки. Что касается того, нужно ли подобные правила вводить в обычный хоккей, я думаю, не надо велосипед придумывать. В профессиональном хоккее все уже придумано.

Когда я шел, понимал, что тут не уровень КХЛ. Здесь не профессионалы, ничего такого сверхъестественного не ожидал, предложили провести время. Тут больше шоу», – сказал Алексей Кручинин.

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2 комментария
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В сезоне надо было играть и получать удовольствие
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Ответ Алексей Тор
В сезоне надо было играть и получать удовольствие
Это точно сказано.
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