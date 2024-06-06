СКА про 225 лет с рождения Пушкина: «Этот день принято считать Днем русского языка. Пишите грамотно и обязательно читайте 😉»

СКА отметил день рождения Александра Пушкина и День русского языка.

Сегодня исполнилось 225 лет со дня рождения русского поэта и писателя.

«Люблю тебя, Петра творенье, / Люблю твой строгий, стройный вид, / Невы державное теченье, /Береговой ее гранит…»

Эти строки мы все знаем и помним еще со школьных лет, а 6 июня ежегодно отмечаем день рождения великого поэта – Александра Сергеевича Пушкина 📜.

Еще этот день принято считать Днем русского языка. Пишите грамотно и обязательно читайте 😉.

Какую последнюю книгу вы прочли, кстати? Делитесь в комментариях и советуйте другим!» – говорится в сообщении .

Изображение: t.me/hcska/18478