СКА про 225 лет с рождения Пушкина: «Этот день принято считать Днем русского языка. Пишите грамотно и обязательно читайте 😉»

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СКА отметил день рождения Александра Пушкина и День русского языка.

Сегодня исполнилось 225 лет со дня рождения русского поэта и писателя.

«Люблю тебя, Петра творенье, / Люблю твой строгий, стройный вид, / Невы державное теченье, /Береговой ее гранит…»

Эти строки мы все знаем и помним еще со школьных лет, а 6 июня ежегодно отмечаем день рождения великого поэта – Александра Сергеевича Пушкина 📜.

Еще этот день принято считать Днем русского языка. Пишите грамотно и обязательно читайте 😉.

Какую последнюю книгу вы прочли, кстати? Делитесь в комментариях и советуйте другим!» – говорится в сообщении СКА.

Изображение: t.me/hcska/18478

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4 комментария
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Ответ Заварухин урабатывает Ротенберга
Во времена Пушкина смайликов не было.
Александр Сергеевич на полях своих рукописей порой всякие закорючки, рожицы выводил. Так что, по сути, были)
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Ответ Clever_mind
Ротан тоже, Ариной Родионовной воспитывался? ..
Питерской улицей с его слов.
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Ротан тоже, Ариной Родионовной воспитывался? ..
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Во времена Пушкина смайликов не было.
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