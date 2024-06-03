Кожевников обвинил журналистов в выдумках: «На неделе в одной газете и у букмекера вышли мои «интервью». Я их не давал. Просьба – не додумывайте!»

Александр Кожевников обвинил журналистов в придумывании «интервью» с ним.

– Что удивило на прошедшей неделе?

– Давайте от общего к частному и мелкому. Хоккея сейчас в России нет, все на каникулах, поэтому сенсации начинают высасывать из пальца. Не имею ничего против того, чтобы интерес к хоккею как-то поддерживать, но не за счет фантазий.

– О чем речь?

– Ребята, я за интернетом внимательно слежу, почти за всеми публикациями. Только на прошлой неделе в одной известной газете, которая в СССР была по значимости второй после «Правды», а также на странице букмекерской конторы вышли мои «интервью». Хотя на самом деле я их не давал, в них практически все – от авторов.

Мой телефон знают все журналисты, я всегда с ними на связи. Готов и дальше общаться. Но просьба одна – не додумывайте! – заявил двукратный олимпийский чемпион.