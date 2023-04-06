Мария Кожевникова о детском спорте: «Когда родители орут матом на турнирах, у меня слов нет! Был случай, что я органы опеки чуть не вызвала»

Актриса Мария Кожевникова высказалась о том, что ее сын Иван занимается футболом

«Я помню, сколько у папы было травм, какие они были тяжелые, какое это сложное восстановление. Действительно, будто все здоровье отдаешь, а жизнь-то потом продолжается и очень сложно ее переформатировать.

Если вы хотите, чтобы ваш ребенок был здоровым, это просто какие-то секции. Я даже Ваньке объясняю, что есть любительский футбол, а есть профессиональный. Это две разные вещи.

Если ты хочешь просто получать фан, удовольствие, тебе классно с ребятами вместе забивать и ощущать чувство полета, голов – это одно. Другое – профессиональный спорт. Это огромный труд каждый день, иногда даже через не могу и не хочу, потому что всякое настроение бывает у спортсменов», – приводит слова Кожевниковой «Вокруг ТВ» со ссылкой на соцсеть экс-депутата Госдумы.

Кожевникова также отметила, что сталкивалась со случаями неадекватного поведения родителей детей на соревнованиях.

«Когда родители орут матом на детских турнирах, у меня слов нет! Мне просто жалко детей, не знаю, что там с ними будут делать дома.

Был случай, что я органы опеки чуть не вызвала, потому что я реально испугалась за ребенка», – сообщила дочь двукратного олимпийского чемпиона по хоккею Александра Кожевникова.