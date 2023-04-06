Мария Кожевникова о детском спорте: «Когда родители орут матом на турнирах, у меня слов нет! Был случай, что я органы опеки чуть не вызвала»

Теги светская хроника детский футбол любительский футбол Александр Кожевников детский хоккей соцсети кино Хоккей

Актриса Мария Кожевникова высказалась о том, что ее сын Иван занимается футболом

«Я помню, сколько у папы было травм, какие они были тяжелые, какое это сложное восстановление. Действительно, будто все здоровье отдаешь, а жизнь-то потом продолжается и очень сложно ее переформатировать.

Если вы хотите, чтобы ваш ребенок был здоровым, это просто какие-то секции. Я даже Ваньке объясняю, что есть любительский футбол, а есть профессиональный. Это две разные вещи.

Если ты хочешь просто получать фан, удовольствие, тебе классно с ребятами вместе забивать и ощущать чувство полета, голов – это одно. Другое – профессиональный спорт. Это огромный труд каждый день, иногда даже через не могу и не хочу, потому что всякое настроение бывает у спортсменов», – приводит слова Кожевниковой «Вокруг ТВ» со ссылкой на соцсеть экс-депутата Госдумы.

Кожевникова также отметила, что сталкивалась со случаями неадекватного поведения родителей детей на соревнованиях.

«Когда родители орут матом на детских турнирах, у меня слов нет! Мне просто жалко детей, не знаю, что там с ними будут делать дома.

Был случай, что я органы опеки чуть не вызвала, потому что я реально испугалась за ребенка», – сообщила дочь двукратного олимпийского чемпиона по хоккею Александра Кожевникова.

14 комментариев

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Dexter Dallas
Ой завали лицо.
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Okaka
Алла-Алла, как ты меня достала
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Вакилич
https://www.youtube.com/watch?v=1YwklZ0Q87Y&ab_channel=SEREGAVOSTOKOFF
+2
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разноцветный логотип
Ответ Ko Vi
к каждому посту про детский спорт кто-нибудь пишет такую версию с видом знатока психоанализа, которую сам где-то услышал видимо, Овечкин тоже своего старшего привел в хоккей чтобы компенсировать 😁 у 90% причина - тупо, чтобы занят был чем-нибудь, чтобы не был ботаником и не силел дома с гаджетами или не шарахался с оболтусами
твой уровень аналитики с 90% наперевес не сильно далеко ушел, если что.
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BigPapa
Пипец
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Ko Vi
Ответ <~Inter~>
От этого тяжело уйти. Всегда были родители которые жадно пытались компенсировать свои неудачи за счёт будущего своих детей
к каждому посту про детский спорт кто-нибудь пишет такую версию с видом знатока психоанализа, которую сам где-то услышал
видимо, Овечкин тоже своего старшего привел в хоккей чтобы компенсировать 😁
у 90% причина - тупо, чтобы занят был чем-нибудь, чтобы не был ботаником и не силел дома с гаджетами или не шарахался с оболтусами
+4
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Andrew Moiseev
Ну она ничего была когда-то) даже очень
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Jeff Lebowski
Соседка Кожевникова: "А ещё они в лифте ссут, ироды".
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Glukinho
справедливости ради, на детских соревнованиях родители попадаются реально отмороженные
+14
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zaur za azalkm
Пипец хоть можно говорить надеюсь
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Mihail0910
Срочно на законодательном уровне запретить мат, чтоб Аллочка не падала в обморок от слова "жопа"
+5
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Philip-J-Fry
Старая добрая Аллочка
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<~Inter~>
От этого тяжело уйти. Всегда были родители которые жадно пытались компенсировать свои неудачи за счёт будущего своих детей
+6
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T622222
Какой ужас
+5
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