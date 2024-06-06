Виталий Давыдов: «Радулов – взрывной нападающий со своеобразным характером. Такие люди или резко усиливают, или разлагают команду»
Виталий Давыдов поделился мнением о Вадиме Шипачеве и Александре Радулове.
В сезоне-2023/24 хоккеисты играли за «Ак Барс».
– На ваш взгляд, насколько большой спрос на Радулова и Шипачева?
– Шипачев – центрфорвард, вокруг него можно строить звено и всю команду, нужно только найти двух быстрых крайних. Навскидку назову «Сибирь». Там тренер-игровик Епанчинцев – и очень средний состав, который нужно выстраивать.
В таких условиях и с таким тренером, который в своей карьере был именно центральным, Шипачев мог бы стать очень интересным выбором.
Радулов – немного другая история. Он взрывной крайний нападающий со своеобразным характером. Такие люди или резко усиливают команду, или ее разлагают. С этой точки зрения беспокоит, что в «Ак Барсе» у Радулова были трения не только с Билялетдиновым, но и со Знарком. Наверное, кого-то это сдерживает от подписания, но думаю, что это временное явление, – сказал трехкратный олимпийский чемпион Виталий Давыдов.