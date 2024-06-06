Виталий Давыдов: «Радулов – взрывной нападающий со своеобразным характером. Такие люди или резко усиливают, или разлагают команду»

Теги Ак Барс Сибирь Зинэтула Билялетдинов Вадим Епанчинцев Виталий Давыдов Александр Радулов Олег Знарок КХЛ Вадим Шипачев Хоккей

Виталий Давыдов поделился мнением о Вадиме Шипачеве и Александре Радулове.

В сезоне-2023/24 хоккеисты играли за «Ак Барс».

– На ваш взгляд, насколько большой спрос на Радулова и Шипачева?

– Шипачев – центрфорвард, вокруг него можно строить звено и всю команду, нужно только найти двух быстрых крайних. Навскидку назову «Сибирь». Там тренер-игровик Епанчинцев – и очень средний состав, который нужно выстраивать.

В таких условиях и с таким тренером, который в своей карьере был именно центральным, Шипачев мог бы стать очень интересным выбором.

Радулов – немного другая история. Он взрывной крайний нападающий со своеобразным характером. Такие люди или резко усиливают команду, или ее разлагают. С этой точки зрения беспокоит, что в «Ак Барсе» у Радулова были трения не только с Билялетдиновым, но и со Знарком. Наверное, кого-то это сдерживает от подписания, но думаю, что это временное явление, – сказал трехкратный олимпийский чемпион Виталий Давыдов.

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2 комментария
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Вот тут не прибавить не убавить .......
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Щипачеву убавить финансовые аппетиты и он впишется в половину команд. С Радуловым намного сложней.
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