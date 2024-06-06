Виталий Давыдов: «Радулов – взрывной нападающий со своеобразным характером. Такие люди или резко усиливают, или разлагают команду»

Виталий Давыдов поделился мнением о Вадиме Шипачеве и Александре Радулове.

В сезоне-2023/24 хоккеисты играли за « ».

– На ваш взгляд, насколько большой спрос на Радулова и Шипачева?

– Шипачев – центрфорвард, вокруг него можно строить звено и всю команду, нужно только найти двух быстрых крайних. Навскидку назову « ». Там тренер-игровик – и очень средний состав, который нужно выстраивать.

В таких условиях и с таким тренером, который в своей карьере был именно центральным, мог бы стать очень интересным выбором.

– немного другая история. Он взрывной крайний нападающий со своеобразным характером. Такие люди или резко усиливают команду, или ее разлагают. С этой точки зрения беспокоит, что в «Ак Барсе» у Радулова были трения не только с Билялетдиновым, но и со Знарком. Наверное, кого-то это сдерживает от подписания, но думаю, что это временное явление, – сказал трехкратный олимпийский чемпион Виталий Давыдов.