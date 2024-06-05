Щитов об уходе Радулова из «Ак Барса»: «В Казани ориентируются на «Металлург», возможно. Все хотят омолодить состав и избавиться от больших контрактов»
Никита Щитов объяснил причину ухода Александра Радулова из «Ак Барса».
Ранее «Ак Барс» расстался с нападающими Александром Радуловым и Дмитрием Кагарлицким.
«Мне кажется, на ситуацию влияет Зинэтула Билялетдинов. Вполне может быть, что этих игроков не хочет видеть Анвар Гатиятулин, который пришел вместо него на пост главного тренера.
Возможно, в Казани сейчас ориентируются на пример «Металлурга». Молодая команда Андрея Разина сработала и стала чемпионом. Наверное, все хотят омолодить свой состав и избавиться от больших контрактов», – сказал бывший защитник клубов КХЛ Щитов.