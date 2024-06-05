Щитов об уходе Радулова из «Ак Барса»: «В Казани ориентируются на «Металлург», возможно. Все хотят омолодить состав и избавиться от больших контрактов»

Теги Ак Барс Никита Щитов Зинэтула Билялетдинов Дмитрий Кагарлицкий Александр Радулов КХЛ Анвар Гатиятулин Хоккей

Никита Щитов объяснил причину ухода Александра Радулова из «Ак Барса».

Ранее «Ак Барс» расстался с нападающими Александром Радуловым и Дмитрием Кагарлицким.

«Мне кажется, на ситуацию влияет Зинэтула Билялетдинов. Вполне может быть, что этих игроков не хочет видеть Анвар Гатиятулин, который пришел вместо него на пост главного тренера.

Возможно, в Казани сейчас ориентируются на пример «Металлурга». Молодая команда Андрея Разина сработала и стала чемпионом. Наверное, все хотят омолодить свой состав и избавиться от больших контрактов», – сказал бывший защитник клубов КХЛ Щитов.

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2 комментария
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Казани уже дважды не везёт с ген.менеджерами. До Валиуллина был Рафик Якубов. Который в Ладе сейчас. Его пинули. Валиуллин был у этого Рафика заместителем. Не сказать, что прямо идет по стопам своего бывшего шефа. Но, как и он, своих ошибок публично не признает!
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На кого ориентируется СКА?
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