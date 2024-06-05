Щитов об уходе Радулова из «Ак Барса»: «В Казани ориентируются на «Металлург», возможно. Все хотят омолодить состав и избавиться от больших контрактов»

Никита Щитов объяснил причину ухода Александра Радулова из «Ак Барса».

Ранее « » расстался с нападающими и Дмитрием Кагарлицким.

«Мне кажется, на ситуацию влияет . Вполне может быть, что этих игроков не хочет видеть , который пришел вместо него на пост главного тренера.

Возможно, в Казани сейчас ориентируются на пример «Металлурга». Молодая команда Андрея Разина сработала и стала чемпионом. Наверное, все хотят омолодить свой состав и избавиться от больших контрактов», – сказал бывший защитник клубов КХЛ Щитов.