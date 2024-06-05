Фетисов о будущем Радулова: «Я играл до 40 лет, мне было интересно. Любить хоккей и играть в таком возрасте возможно. Все зависит от него, нужно ему это или нет»

Вячеслав Фетисов поделился мыслями о будущем Александра Радулова.

Во вторник « », за который Радулов играл последние два сезона, объявил об уходе 37-летнего хоккеиста.

«Все зависит от Радулова, хочет он играть или нет, нужно ли ему это или не нужно. Я играл до 40 лет, мне было интересно, я любил эту игру и люблю. Любить хоккей и играть в таком возрасте очень возможно.

Решения должны приниматься, когда есть какая-то цель и стремление к чему-то, и это немаловажный фактор. Какое бы он решение по карьере ни принял, я его буду уважать в любом случае», – сказал двукратный олимпийский чемпион .

Проблемы Радулова – запросы по роли и контракту. Кому он нужен прямо сейчас?