Фетисов о будущем Радулова: «Я играл до 40 лет, мне было интересно. Любить хоккей и играть в таком возрасте возможно. Все зависит от него, нужно ему это или нет»

Теги Ак Барс Вячеслав Фетисов Александр Радулов КХЛ ТАСС Хоккей

Вячеслав Фетисов поделился мыслями о будущем Александра Радулова.

Во вторник «Ак Барс», за который Радулов играл последние два сезона, объявил об уходе 37-летнего хоккеиста.

«Все зависит от Радулова, хочет он играть или нет, нужно ли ему это или не нужно. Я играл до 40 лет, мне было интересно, я любил эту игру и люблю. Любить хоккей и играть в таком возрасте очень возможно.

Решения должны приниматься, когда есть какая-то цель и стремление к чему-то, и это немаловажный фактор. Какое бы он решение по карьере ни принял, я его буду уважать в любом случае», – сказал двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов.

Проблемы Радулова – запросы по роли и контракту. Кому он нужен прямо сейчас?

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1 комментарий
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Так шёл бы в СЮ и заканчивал там. Деньги ему нужны и статус главного бузотера в команде 😂
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