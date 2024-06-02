Вячеслав Фетисов: «КХЛ должна быть максимально независимой, не надо ей мешать. ФХР должна заниматься развитием хоккея, сборными. Есть наглядный опыт в лице Канады и США»

Теги ФХР Сборная России по хоккею с шайбой Алексей Морозов Вячеслав Фетисов КХЛ календарь ТАСС Хоккей

Вячеслав Фетисов считает, что КХЛ должна быть максимально независимой лигой.

В Госдуме на рассмотрении находятся поправки к федеральному закону о спорте. В случае их утверждения профессиональные лиги получат право организовывать соревнования без согласования с всероссийскими национальными федерациями. КХЛ на данный момент является организатором чемпионата России, права на который ей делегировала ФХР.

В следующем сезоне матч открытия Фонбет чемпионата КХЛ пройдет 3 сентября. Регулярный чемпионат продлится до 23 марта, плей-офф стартует 26 марта, седьмой матч финала запланирован на 25 мая.

«Я тесно общаюсь с президентом КХЛ Алексеем Морозовым и другими нашими легендами, недавно мы были в Сочи, где эту тему тоже обсуждали.

Тот формат, который мы задумывали в свое время, он назывался Евроазиатская хоккейная лига, был бы более понятен. Мы как раз закладывали регламент той лиги, он остался у меня как музейная ценность, там все это было прописано, к чему мы вернулись, пройдя 16 лет.

Да, я думаю, что играть надо долго, потому что интерес к хоккею подогрелся благодаря командам с Урала, Сибири, Дальнего Востока. Они молодцы – при неравных возможностях проявили себя, это не может не радовать. Это самобытность, тренерские решения такие интересные. Есть интерес зрителей, и полуфинал мог быть уральским.

Лига движется в правильном направлении, ей не надо мешать, она должна быть максимально независимой, потому что федерация хоккея должна заниматься развитием хоккея и сборными страны – это прописано у нее в уставе.

Опыт есть в лице Канады и США – он очень наглядный и понятный. На чемпионатах мира федерация обеспечивает участие сборной, а лига обеспечивает игроками, докторами, массажистами – то есть стандарт, привычный в клубах, остается таким же», – сказал двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.

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10 комментариев
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КХЛ,ФХР- ПОХЕР
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Начинаются легкие , завуалированные набросы на "систему"!
Думаю, что переедание "кокосовой стружки", начинает бросаться в глаза))
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