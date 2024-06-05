Фетисов о 2-м месте России в рейтинге ИИХФ: «Пускай возмущаются дальше. Бессмысленная история, эти рейтинги ни на что не влияют. Не понимаю, зачем вообще это обсуждается»

Теги ИИХФ Сборная России по хоккею с шайбой рейтинги Вячеслав Фетисов Сборная Финляндии по хоккею НХЛ ТАСС Хоккей

Вячеслав Фетисов высказался о ситуации вокруг 2-го места России в рейтинге ИИХФ.

После завершения чемпионата мира-2024 был обновлен официальный рейтинг национальных сборных. На вторую строчку поднялась Россия, поменявшись местами с Финляндией. При этом российская сборная не участвовала в турнире из-за отстранения.

Позднее бывший вице-президент ИИХФ Калерво Куммола назвал нелепостью 2-е место России в новом рейтинге. Глава Международной федерации хоккея Люк Тардиф сообщил, что ИИХФ обсудит систему подсчета очков в рейтинге команд.

«По большому счету, эти рейтинги ни на что не влияют. Не понимаю, зачем вообще это обсуждается. В свое время не было никаких рейтингов, думаю, в Национальной хоккейной лиге их тоже нет. Что они опять придумали, это их проблемы.

Это бессмысленная история, трата времени на все это. Пускай возмущаются дальше», – сказал двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов.

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3 комментария
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Вообще Европа в этой ситуации наступила сама себе на детородый орган и подняла вой, что не может не радовать
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Ответ Andrey Krylov
на гордость великороссов естественно, ну как же, - флага и гимна лишили, на олимпиаду и чм не пустили, допинг дела пришили... а как же справедливость, и все как один - на борьбу! забыли упомянуть - что чем больше думаешь о борьбе, тем больше борьбы получаешь(
На эти рейтинги не плевать только журнализдам и подпиндосникам.
И никому никак справедливость в этой теме неинтересна.
Это как кто то испортил воздух, а ты требуешь от него справедливости.
Мы прекрасно знаем, что Запад - это гниль смердящая. И тут не о чем говорить.
У нас есть КХЛ, которую мы развиваем и есть НХЛ, где играют наши парни. А все эти все остальные второсортные турниры - ни о чём. Как все эти ваши олимпиады, которых уже давно нет.
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