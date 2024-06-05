Фетисов о 2-м месте России в рейтинге ИИХФ: «Пускай возмущаются дальше. Бессмысленная история, эти рейтинги ни на что не влияют. Не понимаю, зачем вообще это обсуждается»

Вячеслав Фетисов высказался о ситуации вокруг 2-го места России в рейтинге ИИХФ.

После завершения чемпионата мира-2024 был обновлен официальный рейтинг национальных сборных. На вторую строчку поднялась Россия, поменявшись местами с Финляндией. При этом российская сборная не участвовала в турнире из-за отстранения.

Позднее бывший вице-президент ИИХФ Калерво Куммола назвал нелепостью 2-е место России в новом рейтинге. Глава Международной федерации хоккея Люк Тардиф сообщил, что ИИХФ обсудит систему подсчета очков в рейтинге команд.

«По большому счету, эти рейтинги ни на что не влияют. Не понимаю, зачем вообще это обсуждается. В свое время не было никаких рейтингов, думаю, в Национальной хоккейной лиге их тоже нет. Что они опять придумали, это их проблемы.

Это бессмысленная история, трата времени на все это. Пускай возмущаются дальше», – сказал двукратный олимпийский чемпион .