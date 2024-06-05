Вратарь «Металлурга» Подскребалин: «Люблю книги про психологию – «Разум чемпиона», «Правило №1 – никогда не быть №2», «Сила внутри», «Нетворкинг для разведчиков»

Теги Металлург Мг КХЛ психология книги Дэн Мильштейн Никита Подскребалин Хоккей

Вратарь «Металлурга» Никита Подскребалин рассказал, какие читает книги.

– Прочитал «Нетворкинг для разведчиков», отец дал мне ее. Сейчас буду читать «Новая земля» Экхарта Толле, у меня есть еще одна его книга, которую агент посоветовал.

Вообще люблю книги про психологию – «Разум чемпиона», «Правило №1 – никогда не быть №2». Советую прочитать американскую книгу «Сила внутри» про вратарей, ее перевел человек из Челябинска.

Кто-то думает: что такого быть вратарем? Стой, да шайбы отбивай. А я скажу, что вратарь на 85% состоит из психологии, а техника уже на втором месте.

Перед матчами слушаю конкретную музыку, которая меня настраивает на игру. У меня одни и те же ритуалы на протяжении карьеры.

– «Правило №1 – никогда не быть №2» – это книга агента Дэна Мильштейна. Как вам она?

– Не хочу принижать Дэна Мильштейна… Есть некоторые моменты, которые можно выделить, но вся книга построена на том, что ты должен усердно работать – и все, – сказал Подскребалин.

Вратарь «Металлурга» Подскребалин: «Я написал около 60 стихов – про жену, друзей, чувства, отношения, семью и спорт. Сборник как-нибудь выпущу»

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