Вратарь «Металлурга» Подскребалин: «Я написал около 60 стихов – про жену, друзей, чувства, отношения, семью и спорт. Сборник как-нибудь выпущу»

Вратарь «Металлурга» Никита Подскребалин рассказал, что написал 60 стихотворений.

Приходилось слышать, что вы пишите стихи…

– Да, раньше было, когда играл в « ». Около 60 стихов у меня написано. Но потом появилась психологическая загруженность, сильно начал уходить в хоккей, и уже было не до стихов.

– Про что обычно писали?

– Про жену, друзей, чувства, отношения, семью и спорт. Про все, что можно. Как-нибудь выпущу сборник свой.

Но сейчас завязал: время есть, но как-то уже не хочется. У меня жена тоже пишет, только раз в пять лучше, чем я. Может, когда-нибудь, с ней даже выпустим трек вместе, – сказал .