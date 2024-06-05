Вратарь «Металлурга» Подскребалин: «В Магнитогорске жизнь кипит вокруг хоккея и завода, город живет этим. Здесь хочется играть всю жизнь»

Теги Металлург Мг Трактор болельщики КХЛ Кубок Гагарина Никита Подскребалин Хоккей

Никита Подскребалин высказался о Магнитогорске и фанатах «Металлурга».

– Недавно в Магнитогорске прошел чемпионский парад «Металлурга». Какие впечатления он оставил?

– Раньше я считал, что в Челябинске самые активные болельщики, но то, что произошло в Магнитогорске с Кубком,  – это вообще что-то.

Весь город стоял на ушах, все аплодировали. Был очень большой праздник. На ММК был, наверное, весь завод. В парке «Притяжение» очередь из тех, кому нужно было расписаться, просто не заканчивалась. Ледовая арена тоже была полная.

После этого ты понимаешь, что хочется еще выигрывать и выигрывать.

 – В Челябинске считается, что болельщики в Магнитогорске избалованы победами.

 – Там требовательные болельщики. Даже больше, чем в Челябинске. В Магнитогорске жизнь кипит вокруг хоккея и завода, и город живет этим. Болельщики требуют медали и Кубки каждый год.

– Вам удалось понять, в чем секрет успеха «Металлурга»? Это уже третий Кубок для команды.

– Возможно, хорошо подобранный генменеджером коллектив, вложения президента клуба Виктора Рашникова и активная поддержка болельщиков.

Город живет хоккеем, и такой микроклимат создается внутри команды и каждого человека. Я бы сказал, что Магнитогорск  – это город, в котором хочется играть всю жизнь, – сказал вратарь «Металлурга» Подскребалин.

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