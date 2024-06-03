Кагарлицкий о том, что Шипачев медленный: «Вадик за долю секунды может отдать такую передачу, что она разрежет всю площадку. Ему бежать никуда не надо»

Дмитрий Кагарлицкий поделился мнением об игре Вадима Шипачева.

– Говорят, что Шипачев медленный.

– Сейчас учат бегать с шайбой. А в моем детстве говорили, что шайба ходит быстрее, чем бежит игрок. Вадик за долю секунды может отдать такую передачу, что она разрежет всю площадку. Ему бежать никуда не надо.

Вот вы говорите, что у него средняя скорость низкая. Но вспомните, как играла Казань в прошлом сезоне. Вадиму не было так уж сильно разрешено идти в нападение. От него требовалось страховать в зоне атаки и обороняться в зоне защиты. Куда он должен был бежать при таком раскладе?

Одно дело – Шипачев может мне закинуть шайбу на ход, и я побежал в давление. А от него это не требовалось. Он в роли третьего защитника – ему некуда бежать. Он статично страхует. А о том, какие передачи он умеет делать – рассказывать не надо.

Вспоминаю, как мы в Челябинске играли… Он из угла своей зоны делает пас под дальнюю синюю линию на Саню Радулова, а тот мне дальше в ноль отдает. Это же о чем-то говорит.

Кто еще такие передачи постоянно может делать у нас в ? Из ничего создал момент, – сказал нападающий « » .

Шипачев – предпоследний форвард «Ак Барса» по средней скорости – 12,8 км/ч. На последнем месте Яшкин – 12,7 км/ч