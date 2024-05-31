Мозякин о том, что Шипачев и Радулов еще не нашли новую работу: «В финале Кубка Гагарина играли молодые команды. Может, с этим связано. Идет смена поколений»

Теги Ак Барс Металлург Мг Локомотив возможные переходы Дмитрий Кагарлицкий Сергей Мозякин Александр Радулов Кубок Гагарина Вадим Шипачев Матч ТВ Хоккей

Сергей Мозякин отметил, что «Металлург» будет точечно усиливаться в межсезонье.

Клуб завоевал Кубок Гагарина-2024, победив в финале «Локомотив» (4-0 в серии).

– «Металлург» сможет сохранить чемпионский состав на будущий сезон?

– У нас подписано очень много хоккеистов. Сейчас мы будем точечно усиливаться. Как это получится – увидим.

– На рынке пока новую работу не нашли ряд ветеранов – Шипачев, Радулов, Кагарлицкий… С чем связана эта тенденция?

– В недавнем финале Кубка Гагарина играли две команды, которые являются самыми молодыми в чемпионате. Может быть, связано с этим.

Сейчас идет смена поколений. Возможно, победа «Магнитки» меняет тренд во всей лиге, – сказал двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Мозякин.

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2 комментария
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Магнитка молодцы! руководство серьёзное! не как у нашего Ак Барса
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Хороший тренд. Конкуренция снизу. Плюс есть молодежь в МХЛ. В американских и канадских молодежных лигах.
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