Мозякин о том, что Шипачев и Радулов еще не нашли новую работу: «В финале Кубка Гагарина играли молодые команды. Может, с этим связано. Идет смена поколений»

Сергей Мозякин отметил, что «Металлург» будет точечно усиливаться в межсезонье.

Клуб завоевал Кубок Гагарина-2024, победив в финале « » (4-0 в серии).

– « » сможет сохранить чемпионский состав на будущий сезон?

– У нас подписано очень много хоккеистов. Сейчас мы будем точечно усиливаться. Как это получится – увидим.

– На рынке пока новую работу не нашли ряд ветеранов – , , … С чем связана эта тенденция?

– В недавнем финале Кубка Гагарина играли две команды, которые являются самыми молодыми в чемпионате. Может быть, связано с этим.

Сейчас идет смена поколений. Возможно, победа «Магнитки» меняет тренд во всей лиге, – сказал двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Мозякин.