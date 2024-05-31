Мозякин о том, что Шипачев и Радулов еще не нашли новую работу: «В финале Кубка Гагарина играли молодые команды. Может, с этим связано. Идет смена поколений»
Сергей Мозякин отметил, что «Металлург» будет точечно усиливаться в межсезонье.
Клуб завоевал Кубок Гагарина-2024, победив в финале «Локомотив» (4-0 в серии).
– «Металлург» сможет сохранить чемпионский состав на будущий сезон?
– У нас подписано очень много хоккеистов. Сейчас мы будем точечно усиливаться. Как это получится – увидим.
– На рынке пока новую работу не нашли ряд ветеранов – Шипачев, Радулов, Кагарлицкий… С чем связана эта тенденция?
– В недавнем финале Кубка Гагарина играли две команды, которые являются самыми молодыми в чемпионате. Может быть, связано с этим.
Сейчас идет смена поколений. Возможно, победа «Магнитки» меняет тренд во всей лиге, – сказал двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Мозякин.