Алексей Морозов высказался о том, какой вид спорта считает главным в России.

– Недавно был опубликован рейтинг бизнес-эффективности спортивных клубов России, и «Магнитка» вошла в топ-5 по хоккею. Вот еще одно следствие Кубка Гагарина.

– Этот клуб вообще легендарный, с большими традициями. Есть преемственность поколений.

Вспоминаю, как раньше за «Металлург» играли Гомоляко и братья Корешковы, когда они завоевывали золотые медали. Потом пришло другое поколение – Мозякин, Коварж, Зарипов, Платонов и многие другие лидеры клуба. А вот теперь выросло новое поколение, и Мозякин уже в качестве тренера помогал команде.

Видно, как «Магнитка» работает с составом, со своими болельщиками, развивается в медиапространстве, привлекает к хоккею уже молодых игроков, за которыми будущее.

Это отлично, что в городе так любят хоккей, что есть хороший домашний стадион, соответствующий всем стандартам, куда приятно приходить, проводить время семьями и болеть за свою любимую команду.

– Я даже о том, что хоккей теснит в таких рейтингах футбол, хотя РПЛ – большая бизнес-корпорация…

– Мы не сравниваем. И это мы считаем, что хоккей – номер один. Но если взять многие показатели привлекательности, то будет видно, что хоккей все-таки лидирует в нашей стране.

Мы живем с той мыслью, что нам самим нужно дальше расти и развиваться, не равняясь на другие виды спорта, – сказал президент КХЛ Алексей Морозов.

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