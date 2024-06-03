Глава КХЛ Морозов: «Хоккей – номер один в стране, считаем. Это видно по многим показателям привлекательности. Нужно дальше расти и развиваться»

Теги Металлург Мг болельщики Данис Зарипов Алексей Морозов Денис Платонов Сергей Мозякин Сергей Гомоляко премьер-лига Россия КХЛ Кубок Гагарина Александр Корешков Евгений Корешков Ян Коварж Матч ТВ Хоккей

Алексей Морозов высказался о том, какой вид спорта считает главным в России.

– Недавно был опубликован рейтинг бизнес-эффективности спортивных клубов России, и «Магнитка» вошла в топ-5 по хоккею. Вот еще одно следствие Кубка Гагарина.

– Этот клуб вообще легендарный, с большими традициями. Есть преемственность поколений.

Вспоминаю, как раньше за «Металлург» играли Гомоляко и братья Корешковы, когда они завоевывали золотые медали. Потом пришло другое поколение – Мозякин, Коварж, Зарипов, Платонов и многие другие лидеры клуба. А вот теперь выросло новое поколение, и Мозякин уже в качестве тренера помогал команде.

Видно, как «Магнитка» работает с составом, со своими болельщиками, развивается в медиапространстве, привлекает к хоккею уже молодых игроков, за которыми будущее.

Это отлично, что в городе так любят хоккей, что есть хороший домашний стадион, соответствующий всем стандартам, куда приятно приходить, проводить время семьями и болеть за свою любимую команду.

– Я даже о том, что хоккей теснит в таких рейтингах футбол, хотя РПЛ – большая бизнес-корпорация…

– Мы не сравниваем. И это мы считаем, что хоккей – номер один. Но если взять многие показатели привлекательности, то будет видно, что хоккей все-таки лидирует в нашей стране.

Мы живем с той мыслью, что нам самим нужно дальше расти и развиваться, не равняясь на другие виды спорта, – сказал президент КХЛ Алексей Морозов.

Глава РФС Дюков: «Доля интересующихся футболом достигла 80% в 2024-м – это спорт номер один в России. Мы вовлекли почти 1,4 миллиона детей, планируем еще 400 тысяч»

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25 комментариев
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С точки зрения качества внутреннего продукта (большинство арен, конкуренция в лиге, мастерство игроков в сравнении с лучшими мировыми стандартами): КХЛ однозначно лучше РПЛ.

С точки зрения общей популярности: футбол, конечно, номер 1, но здесь он сильно добирает за счет популярности иностранных клубов.

С точки зрения массовости: футбол проще, играет в него больше народу, чем в хоккей.
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+20
Фануйди в футболе уберите или введите его в хоккей - тогда и посмотрим
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Достаточно на спортсе зайти РПЛ и КХЛ и посмотреть количество комментарий под новостями.
И спор можно закрывать)))
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Каждый кулик хвалит свое болото
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Ага. И хоккеист главный - номер один. Знаем на 146 %!
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Все начинается с того, что каждый руководитель заявляет о том, что его спорт номер один в России. Речь о футболе, хоккее, фигурном катании. Паранойя какая-то.
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Ответ Франк Небо
Фануйди в футболе уберите или введите его в хоккей - тогда и посмотрим
На хоккей и футбол ходят одни и те же люди. Но их поведение кардинально отличается друг от друга. Если на футболе периодически возникает ощущение что на трибунах собралось стадо дикарей, то на хоккее все более менее чинно и мирно.
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Ответ Заварухин урабатывает Ротенберга
С точки зрения качества внутреннего продукта (большинство арен, конкуренция в лиге, мастерство игроков в сравнении с лучшими мировыми стандартами): КХЛ однозначно лучше РПЛ. С точки зрения общей популярности: футбол, конечно, номер 1, но здесь он сильно добирает за счет популярности иностранных клубов. С точки зрения массовости: футбол проще, играет в него больше народу, чем в хоккей.
хоть фан уйди нет....
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Ответ юра георгиевский
Во, заливает. Я вообще не смотрю хоккей несколько десятков лет. Пусть прочтёт мой коммент.
Зрители рублем голосуют.
В Росси на хоккей в КХЛ в два с половиной раза больше зрителей ходит, чем в РПЛ.
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да-да
впереди планеты всей!!!!
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Ответ Водяра
У народа денег нет на клубнику и пачку яиц, какой хоккей?
Бред полный. В этом сезоне когда мог, сходил на все матчи Спартака. Около 10 штук таких набралось. На цену билетов никогда не смотрел. Главным было Наличие времени.
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Ответ Вячеслав Припузов
Если с точки зрения массовости занятия - бег вне конкуренции....
Причем бег за пивом в 22:50.
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Ответ Вячеслав Припузов
Если с точки зрения массовости занятия - бег вне конкуренции....
В принципе да. Но среди командных футбол всё-таки номер 1.
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Ответ Заварухин урабатывает Ротенберга
С точки зрения качества внутреннего продукта (большинство арен, конкуренция в лиге, мастерство игроков в сравнении с лучшими мировыми стандартами): КХЛ однозначно лучше РПЛ. С точки зрения общей популярности: футбол, конечно, номер 1, но здесь он сильно добирает за счет популярности иностранных клубов. С точки зрения массовости: футбол проще, играет в него больше народу, чем в хоккей.
Если с точки зрения массовости занятия - бег вне конкуренции....
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Ответ Заварухин урабатывает Ротенберга
С точки зрения качества внутреннего продукта (большинство арен, конкуренция в лиге, мастерство игроков в сравнении с лучшими мировыми стандартами): КХЛ однозначно лучше РПЛ. С точки зрения общей популярности: футбол, конечно, номер 1, но здесь он сильно добирает за счет популярности иностранных клубов. С точки зрения массовости: футбол проще, играет в него больше народу, чем в хоккей.
База. Все по полочкам.
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Алексей, все будет пучком только тогда, когда вы уберете этого придурка еземарину из нашего хоккея!
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Хоккей уступает футболу.Арены больше,соответственно и зрителей больше.Плохо ,что нет бесплатного канала как у КХЛ у футбола.Хотя регулярку практически не смотрю.в футболе каждая игра важна.Этот сезон доказал.
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Во, заливает. Я вообще не смотрю хоккей несколько десятков лет. Пусть прочтёт мой коммент.
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У меня в районе зимой заливаются коробки. Прошлой зимой ниразу не видел, чтобы кто-то в хоккей играл.
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У народа денег нет на клубнику и пачку яиц, какой хоккей?
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