Глава КХЛ Морозов: «Хоккей – номер один в стране, считаем. Это видно по многим показателям привлекательности. Нужно дальше расти и развиваться»
Алексей Морозов высказался о том, какой вид спорта считает главным в России.
– Недавно был опубликован рейтинг бизнес-эффективности спортивных клубов России, и «Магнитка» вошла в топ-5 по хоккею. Вот еще одно следствие Кубка Гагарина.
– Этот клуб вообще легендарный, с большими традициями. Есть преемственность поколений.
Вспоминаю, как раньше за «Металлург» играли Гомоляко и братья Корешковы, когда они завоевывали золотые медали. Потом пришло другое поколение – Мозякин, Коварж, Зарипов, Платонов и многие другие лидеры клуба. А вот теперь выросло новое поколение, и Мозякин уже в качестве тренера помогал команде.
Видно, как «Магнитка» работает с составом, со своими болельщиками, развивается в медиапространстве, привлекает к хоккею уже молодых игроков, за которыми будущее.
Это отлично, что в городе так любят хоккей, что есть хороший домашний стадион, соответствующий всем стандартам, куда приятно приходить, проводить время семьями и болеть за свою любимую команду.
– Я даже о том, что хоккей теснит в таких рейтингах футбол, хотя РПЛ – большая бизнес-корпорация…
– Мы не сравниваем. И это мы считаем, что хоккей – номер один. Но если взять многие показатели привлекательности, то будет видно, что хоккей все-таки лидирует в нашей стране.
Мы живем с той мыслью, что нам самим нужно дальше расти и развиваться, не равняясь на другие виды спорта, – сказал президент КХЛ Алексей Морозов.
Глава РФС Дюков: «Доля интересующихся футболом достигла 80% в 2024-м – это спорт номер один в России. Мы вовлекли почти 1,4 миллиона детей, планируем еще 400 тысяч»
С точки зрения общей популярности: футбол, конечно, номер 1, но здесь он сильно добирает за счет популярности иностранных клубов.
С точки зрения массовости: футбол проще, играет в него больше народу, чем в хоккей.
И спор можно закрывать)))
В Росси на хоккей в КХЛ в два с половиной раза больше зрителей ходит, чем в РПЛ.
впереди планеты всей!!!!