Морозов об иностранных тренерах в КХЛ: «Если есть хороший специалист, который принесет пользу, зачем отказываться? Яркий пример – Хартли. Сколько ребят при нем заиграло!»
Алексей Морозов высказался об иностранных тренерах в Фонбет Чемпионате КХЛ.
– НХЛ активно защищает свой рынок тренеров, и чужаков там просто нет. Может быть, в КХЛ засчитывать иностранного тренера в лимите на иностранцев? Вот взял «Трактор» франкофона Бенуа Гру – и у них осталась квота лишь в четырех иностранцев.
– У нас есть школа своих российских тренеров, которые ждут момента. Кто‑то уже получал такой опыт, возглавляя команды, и сделал себе имя. У кого‑то это не получилось.
У нас сейчас почти во всех клубах КХЛ работают российские тренеры. Не так много легионеров, и зачем же вводить какие‑то лимиты и ограничения?
Если есть хороший иностранный специалист, который принесет пользу нашей лиге, нашим командам и игрокам, научит чему‑то молодежь, то зачем же от него отказываться? Яркий пример – Боб Хартли, который привел «Авангард» к чемпионству. Сколько ребят при нем заиграло! Он дал новый импульс не только омскому, но и всему нашему хоккею.
Сейчас общаюсь с теми, кто играл под руководством Хартли, и они рассказывают, как Боб им даже надевал щитки и учил тому, что не рассказывают наши тренеры. Как блокировать шайбы, как ловить на себя…
Так что, считаю, пока ограничения ставить не надо. Нет большого притока иностранцев, и есть места для российских специалистов. А то, что мы можем получить хороший опыт от приезда к нам зарубежных тренеров – это несомненно. И нужно этим пользоваться! – сказал президент КХЛ Алексей Морозов.