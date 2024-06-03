Алексей Морозов высказался об иностранных тренерах в Фонбет Чемпионате КХЛ.

– НХЛ активно защищает свой рынок тренеров, и чужаков там просто нет. Может быть, в КХЛ засчитывать иностранного тренера в лимите на иностранцев? Вот взял « » франкофона Бенуа Гру – и у них осталась квота лишь в четырех иностранцев.

– У нас есть школа своих российских тренеров, которые ждут момента. Кто‑то уже получал такой опыт, возглавляя команды, и сделал себе имя. У кого‑то это не получилось.

У нас сейчас почти во всех клубах КХЛ работают российские тренеры. Не так много легионеров, и зачем же вводить какие‑то лимиты и ограничения?

Если есть хороший иностранный специалист, который принесет пользу нашей лиге, нашим командам и игрокам, научит чему‑то молодежь, то зачем же от него отказываться? Яркий пример – , который привел « » к чемпионству. Сколько ребят при нем заиграло! Он дал новый импульс не только омскому, но и всему нашему хоккею.

Сейчас общаюсь с теми, кто играл под руководством Хартли, и они рассказывают, как Боб им даже надевал щитки и учил тому, что не рассказывают наши тренеры. Как блокировать шайбы, как ловить на себя…

Так что, считаю, пока ограничения ставить не надо. Нет большого притока иностранцев, и есть места для российских специалистов. А то, что мы можем получить хороший опыт от приезда к нам зарубежных тренеров – это несомненно. И нужно этим пользоваться! – сказал президент КХЛ Алексей Морозов.