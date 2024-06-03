Алексей Морозов: «Раньше КХЛ ругали за недоверие к юниорам. Сезон показал, что тренеры не будут держать молодого парня на скамейке, если он сильнее иностранца или ветерана»

Теги Ак Барс Металлург Мг Алексей Морозов Александр Радулов КХЛ Кубок Гагарина Вадим Шипачев лимит на молодых игроков Хоккей

Алексей Морозов поделился мнением о дальнейшем развитии КХЛ.

– «Магнитка» завоевала Кубок Гагарина, задав курс на омоложение. Но получается, что ветераны теперь не могут найти новые команды. Радулов, Шипачев, Кагарлицкий оказались в подвешенном состоянии. А ведь раньше КХЛ ругали за то, что в лиге играет так много возрастных хоккеистов.

– Если нас ругали, то теперь, получается, будут хвалить? Все хотели омоложения – пожалуйста, мы это получили.

Вадим Шипачев пока под контрактом с «Ак Барсом». Да, еще Александр Радулов… Но время есть, и все-таки сейчас идет комплектование команд.

Ну, а молодые – раньше КХЛ ругали за то, что у нас есть недоверие к юниорам, что они у нас не раскрываются, что зажимаем их легионерами. Но посмотрите, минувший сезон показал, что у нас тренеры не будут держать в запасе хорошего молодого перспективного парня на скамейке, если он сильнее иностранца или ветерана.

Наоборот, кто сильнее на льду, того тренерский штаб и выпускает на игру для достижения своих целей.

Это хорошо, что сейчас идет омоложение. Много перспективных хороших талантов, которые должны раскрываться и прибавлять с каждым годом. Тем самым лига будет еще интереснее, – сказал президент КХЛ Алексей Морозов.

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