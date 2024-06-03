Алексей Морозов: «Раньше КХЛ ругали за недоверие к юниорам. Сезон показал, что тренеры не будут держать молодого парня на скамейке, если он сильнее иностранца или ветерана»

Алексей Морозов поделился мнением о дальнейшем развитии КХЛ.

– «Магнитка» завоевала Кубок Гагарина, задав курс на омоложение. Но получается, что ветераны теперь не могут найти новые команды. Радулов, Шипачев, Кагарлицкий оказались в подвешенном состоянии. А ведь раньше КХЛ ругали за то, что в лиге играет так много возрастных хоккеистов.

– Если нас ругали, то теперь, получается, будут хвалить? Все хотели омоложения – пожалуйста, мы это получили.

Вадим Шипачев пока под контрактом с «Ак Барсом». Да, еще Александр Радулов… Но время есть, и все-таки сейчас идет комплектование команд.

Ну, а молодые – раньше КХЛ ругали за то, что у нас есть недоверие к юниорам, что они у нас не раскрываются, что зажимаем их легионерами. Но посмотрите, минувший сезон показал, что у нас тренеры не будут держать в запасе хорошего молодого перспективного парня на скамейке, если он сильнее иностранца или ветерана.

Наоборот, кто сильнее на льду, того тренерский штаб и выпускает на игру для достижения своих целей.

Это хорошо, что сейчас идет омоложение. Много перспективных хороших талантов, которые должны раскрываться и прибавлять с каждым годом. Тем самым лига будет еще интереснее, – сказал президент КХЛ Алексей Морозов.