Гюнтер о переезде «Аризоны» в Юту: «Знаю, что в Солт-Лейк-Сити рады появлению команды. С нетерпением ждем возможности сыграть перед болельщиками»

Теги болельщики Аризона НХЛ Юта Дилан Гюнтер Юта Хоккей

Дилан Гюнтер поделился мнением о переезде «Аризоны» в Юту.

Следующий сезон команда уже проведет в Солт-Лейк-Сити.

«Переезд принесет команде много шумихи. Я знаю, что жители Юты и Солт-Лейк-Сити очень рады появлению хоккейной команды. У них там не так много профессиональных видов спорта. У них есть баскетбол, билеты на который продаются уже 300 игр подряд или что-то в этом роде.

Вокруг команды будет шумиха, и мы сможем придать ей немного динамики.

С нетерпением ждем возможности сыграть перед болельщиками, которые не могут дождаться хоккея», – сказал игрок «Юты» Дилан Гюнтер.

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