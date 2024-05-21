413 долларов – цена самого дешевого билета на стоячее место на матч «Рейнджерс» и «Флориды» в Madison Square Garden

Больше 400 долларов стоит самый дешевый билет на матч «Рейнджерс» и «Флориды».

Команды сыграют в финале Восточной конференции.

Первая игра серии пройдет в Нью-Йорке на домашней арене « » .

Приобрести самый дешевый билет на стоячее место на первый матч можно за 413 долларов (при текущем курсе в переводе на рубль – больше 37 тысяч рублей).

На вторую игру цена самого дешевого билета составляет 458 долларов.

Стадион «Рейнджерс» вмещает 18 200 зрителей.