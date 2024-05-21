413 долларов – цена самого дешевого билета на стоячее место на матч «Рейнджерс» и «Флориды» в Madison Square Garden

Теги болельщики Рейнджерс Флорида Кубок Стэнли НХЛ Madison Square Garden деньги Хоккей

Больше 400 долларов стоит самый дешевый билет на матч «Рейнджерс» и «Флориды».

Команды сыграют в финале Восточной конференции.

Первая игра серии пройдет в Нью-Йорке на домашней арене «Рейнджерс» Madison Square Garden.

Приобрести самый дешевый билет на стоячее место на первый матч можно за 413 долларов (при текущем курсе в переводе на рубль – больше 37 тысяч рублей).

На вторую игру цена самого дешевого билета составляет 458 долларов.

Стадион «Рейнджерс» вмещает 18 200 зрителей.

13 комментариев
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40000 рублей по стоять на Мэдисоне)
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Эталонно загнивают.
+12
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+12
Там на регулярку от 100. Что вы хотите за финал конференции?..
+10
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Ответ Silky Mitts
На седьмую игру в Ванкувере около 350 было, так что неудивительно.
У меня корефан был на Далласе с Колорадо за 600. Правда на сидячем месте.
+8
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+8
Рейнджеры наверно самая страдающая команда от потолка зарплат, прибыль у них будет всегда. Нью-Йорк, есть Нью-Йорк.
+6
0
+6
На седьмую игру в Ванкувере около 350 было, так что неудивительно.
+6
-1
+5
Возмутительные порядки, форменное безобразие!
В милицию на них нужно жаловаться!
Дерут с трудящихся втридорога))
+4
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Пожалуй, посмотрю на ТВ)
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Вот это Лига, вот это я понимаю!!!! А у нас некоторые компании сгоняют силком, на халяву, лишь бы заполнить...
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Бездуховненько.
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