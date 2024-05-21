413 долларов – цена самого дешевого билета на стоячее место на матч «Рейнджерс» и «Флориды» в Madison Square Garden
Больше 400 долларов стоит самый дешевый билет на матч «Рейнджерс» и «Флориды».
Команды сыграют в финале Восточной конференции.
Первая игра серии пройдет в Нью-Йорке на домашней арене «Рейнджерс» Madison Square Garden.
Приобрести самый дешевый билет на стоячее место на первый матч можно за 413 долларов (при текущем курсе в переводе на рубль – больше 37 тысяч рублей).
На вторую игру цена самого дешевого билета составляет 458 долларов.
Стадион «Рейнджерс» вмещает 18 200 зрителей.
В милицию на них нужно жаловаться!
Дерут с трудящихся втридорога))