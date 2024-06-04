Бывший судья Полянчиков стал тренером «Авангарда» по развитию игроков. Он имеет степень кандидата педагогических наук

Теги Авангард ФХР судьи Антон Курьянов КХЛ Хоккей

Бывший судья Дмитрий Полянчиков стал тренером «Авангарда» по развитию игроков.

Контракт с 44-летним специалистом заключен сроком на один год.

В прошлом Полянчиков был линейным и главным судьей отечественных профессиональных лиг. Кроме того, он работал в научно-методическом отделе ФХР. Имеет степень кандидата педагогических наук.

«Время диктует нам необходимость качественных изменений, современного подхода работы с игроками. Именно поэтому у нас в тренерском штабе появилась должность тренера по развитию – в рамках реализации стратегии по индивидуальной работе со спортсменами вертикали клуба.

Курировать направление будет Дмитрий Полянчиков. Это наш земляк, имеющий большой опыт практической и теоретической деятельности, в том числе в ФХР. Его основной задачей будет работа над индивидуальными навыками хоккеистов всей системы «Авангарда», от Академии до главной команды», – сообщил генменеджер омского клуба Антон Курьянов

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