Бывший судья Полянчиков стал тренером «Авангарда» по развитию игроков. Он имеет степень кандидата педагогических наук

Бывший судья Дмитрий Полянчиков стал тренером «Авангарда» по развитию игроков.

Контракт с 44-летним специалистом заключен сроком на один год.

В прошлом Полянчиков был линейным и главным судьей отечественных профессиональных лиг. Кроме того, он работал в научно-методическом отделе ФХР. Имеет степень кандидата педагогических наук.

«Время диктует нам необходимость качественных изменений, современного подхода работы с игроками. Именно поэтому у нас в тренерском штабе появилась должность тренера по развитию – в рамках реализации стратегии по индивидуальной работе со спортсменами вертикали клуба.

Курировать направление будет Дмитрий Полянчиков. Это наш земляк, имеющий большой опыт практической и теоретической деятельности, в том числе в ФХР. Его основной задачей будет работа над индивидуальными навыками хоккеистов всей системы « », от Академии до главной команды», – сообщил генменеджер омского клуба .