Треливинг о Марнере: «Если есть способ сделать «Торонто» лучше, мы это сделаем. Но мы не собираемся совершать обмен только для того, чтобы ударить себя в грудь и сказать: «Мы изменились»

Генменеджер «Торонто» высказался о будущем форварда Митча Марнера.

Действующий договор хоккеиста с зарплатой 10,9 миллиона долларов в год рассчитан до завершения сезона-2024/25. В контракте игрока есть пункт о запрете на обмен.

Брэд Треливинг и агент Марнера Даррен Феррис встречались во вторник.

«Слухи про Марнера? Я бы сказал: будьте очень, очень осторожны с тем, что вы читаете. Митч – чертовски хороший игрок. У него начинается последний год контракта.

Мы не будем давать комментарии по поводу каких-либо игроков. Любые дела, которые мы ведем, будут решаться между нами и Дарреном Феррисом. Мы не собираемся подробно рассказывать об этом. Мы должны рассмотреть все возможные варианты, чтобы наша команда стала лучше.

Митч контролирует большую часть всего этого (с учетом запрета на обмен). Если есть способ сделать нашу команду лучше, мы это сделаем. Но мы определенно не собираемся совершать обмен только для того, чтобы ударить себя в грудь и сказать: «Посмотрите, мы изменились».

Мы не боимся быть смелыми и что-то делать. Посмотрим. Но, на мой взгляд, у нас есть действительно хороший игрок в лице Митча Марнера» – сказал генеральный менеджер «Торонто» Брэд Треливинг.

Разговоры о возможном обмене Митча Марнера усилились после того, как «Торонто» проиграл «Бостону» (3-4 в серии) в первом раунде Кубка Стэнли. В этой серии форвард, занимающий 13,1% в платежной ведомости клуба, набрал 3 (1+2) очка в 7 матчах.

В регулярном чемпионате нападающий отметился 85 (26+59) баллами в 69 играх.