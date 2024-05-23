Троц об интересе «Нэшвилла» к Марнеру: «Это всего лишь слухи. Не думаю, что Митч является свободным агентом»

Теги возможные переходы Торонто Нэшвилл Барри Троц НХЛ Митч Марнер Хоккей

Барри Троц прокомментировал слухи об интересе «Нэшвилла» к Митчу Марнеру.

«Я не думаю, что Митч [Марнер] является свободным агентом.

Они не разговаривали со мной, а я не разговаривал с ними. 

Я читаю то же, что и вы. Это всего лишь слухи», – сказал генеральный менеджер «Предаторс» Барри Троц.

Разговоры о возможном обмене Митча Марнера усилились после того, как «Торонто» проиграл «Бостону» (3-4 в серии) в первом раунде Кубка Стэнли. В этой серии форвард, занимающий 13,1% в платежной ведомости клуба, набрал 3 (1+2) очка в 7 матчах.

В регулярном чемпионате нападающий отметился 85 (26+59) баллами в 69 играх.

Действующий договор хоккеиста с зарплатой 10,9 миллиона долларов в год рассчитан до завершения сезона-2024/25.

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2 комментария
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Нешвилл в текущем положении при таких штрафах и молодежи все равно дальше первого раунда пройти не способен, так что некубковость Марнера не проблема, а место после ухода МакДоны есть, активов то же хватает, а для игрока плюс - нет налогов!
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Барри очень грамотный и продуманный, слухи это или правда, узнаем только когда свершится или нет по факту. Но что точно, любое решение окажется правильным. Не болельщик Нешвилла, но работа Барри оч нравится, будем наблюдать)))
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