«Нэшвилл» интересуется форвардом «Торонто» Марнером

Митч Марнер интересен клубу Западной конференции НХЛ.

Нападающий «Торонто» входит в сферу интересов « », об этом рассказал журналист The Fourth Period Давид Паньотта.

«Нэшвилл» в какой-то момент был одной из команд, которая сказала: «Если вы задумаетесь его обменять, позвоните нам», – сказал Паньотта.

Разговоры о возможном обмене усилились после того, как « » проиграл «Бостону» (3-4 в серии) в первом раунде Кубка Стэнли.

В этой серии форвард, занимающий 13,1% в платежной ведомости клуба, набрал 3 (1+2) очка в 7 матчах.

Действующий договор хоккеиста с зарплатой 10,9 миллиона долларов в год рассчитан до завершения сезона-2024/25.

В регулярном чемпионате нападающий отметился 85 (26+59) баллами в 69 играх.