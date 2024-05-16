«Нэшвилл» интересуется форвардом «Торонто» Марнером

Теги возможные переходы Торонто Нэшвилл НХЛ Митч Марнер Хоккей

Митч Марнер интересен клубу Западной конференции НХЛ.

Нападающий «Торонто» входит в сферу интересов «Нэшвилла», об этом рассказал журналист The Fourth Period Давид Паньотта.

«Нэшвилл» в какой-то момент был одной из команд, которая сказала: «Если вы задумаетесь его обменять, позвоните нам», – сказал Паньотта.

Разговоры о возможном обмене Митча Марнера усилились после того, как «Торонто» проиграл «Бостону» (3-4 в серии) в первом раунде Кубка Стэнли.

В этой серии форвард, занимающий 13,1% в платежной ведомости клуба, набрал 3 (1+2) очка в 7 матчах.

Действующий договор хоккеиста с зарплатой 10,9 миллиона долларов в год рассчитан до завершения сезона-2024/25.

В регулярном чемпионате нападающий отметился 85 (26+59) баллами в 69 играх.

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8 комментариев
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Торонто давно пора расчищать платёжку! Ещё у Тавареса закончится контракт в следующем году. Вот тогда будут нормальные деньги на 3-4 звено.
Будут, но тогда кто сыграет во втором?)
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Торонто давно пора расчищать платёжку!
Ещё у Тавареса закончится контракт в следующем году.
Вот тогда будут нормальные деньги на 3-4 звено.
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Марнер и на те деньги что ему выписали сейчас не играет а если учитывать что следующий контракт он попросить 11.5+ то нафиг козе такой баян
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Напишите просто все клубы через запятую. У кого предметный интерес узнать бы.
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Ответ Rogash 17
Сарос + Евангелиста + Пик 1 раунда = Марнер Даже с условием, что последний год контракта Нэшвилл без предварительных договренностей о продлении контракта не станет обменивать Митча
А у них губа не треснет.. в трех местах?
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