«Нэшвилл» интересуется форвардом «Торонто» Марнером
Митч Марнер интересен клубу Западной конференции НХЛ.
Нападающий «Торонто» входит в сферу интересов «Нэшвилла», об этом рассказал журналист The Fourth Period Давид Паньотта.
«Нэшвилл» в какой-то момент был одной из команд, которая сказала: «Если вы задумаетесь его обменять, позвоните нам», – сказал Паньотта.
Разговоры о возможном обмене Митча Марнера усилились после того, как «Торонто» проиграл «Бостону» (3-4 в серии) в первом раунде Кубка Стэнли.
В этой серии форвард, занимающий 13,1% в платежной ведомости клуба, набрал 3 (1+2) очка в 7 матчах.
Действующий договор хоккеиста с зарплатой 10,9 миллиона долларов в год рассчитан до завершения сезона-2024/25.
В регулярном чемпионате нападающий отметился 85 (26+59) баллами в 69 играх.
Ещё у Тавареса закончится контракт в следующем году.
Вот тогда будут нормальные деньги на 3-4 звено.