«Торонто» вряд ли проведет с Марнером переговоры о контракте этим летом. Форвард не составляет список команд, в которые хотел бы перейти

Митч Марнер не собирается уходить из «Торонто».

Действующий договор хоккеиста с зарплатой 10,9 миллиона долларов в год рассчитан до завершения сезона-2024/25.

Сообщается, что сторона форварда не занимается составлением списка команд, куда бы был бы не против быть обменян.

Нападающий сосредоточен на том, чтобы отработать оставшийся год контракта.

В то же время клуб и хоккеист вряд ли будут договариваться о новом соглашении этим летом. Потенциально переговоры возможны в дальнейшем, но не летом.

В регулярном чемпионате нападающий отметился 85 (26+59) баллами в 69 играх. В плей-офф у него 3 (1+2) очка в 7 матчах.