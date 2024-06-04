«Торонто» вряд ли проведет с Марнером переговоры о контракте этим летом. Форвард не составляет список команд, в которые хотел бы перейти
Митч Марнер не собирается уходить из «Торонто».
Действующий договор хоккеиста с зарплатой 10,9 миллиона долларов в год рассчитан до завершения сезона-2024/25.
Сообщается, что сторона форварда не занимается составлением списка команд, куда бы Митч Марнер был бы не против быть обменян.
Нападающий сосредоточен на том, чтобы отработать оставшийся год контракта.
В то же время клуб и хоккеист вряд ли будут договариваться о новом соглашении этим летом. Потенциально переговоры возможны в дальнейшем, но не летом.
В регулярном чемпионате нападающий отметился 85 (26+59) баллами в 69 играх. В плей-офф у него 3 (1+2) очка в 7 матчах.