Алексей Терещенко: «Радулов будет востребован на рынке, несмотря на возраст. В «Ак Барс» пришел новый тренер, видимо, понимают, кто будет лидером команды»

Алексей Терещенко считает Александра Радулова востребованным хоккеистом.

«Ак Барс» ранее официально подтвердил, что не продолжит сотрудничество с нападающим.

«В «Ак Барс» пришел новый главный тренер, пошла работа на рынке.

Видимо, в клубе уже понимают, кто будет лидером команды в предстоящем сезоне.

Саша – тот игрок, который, даже несмотря на возраст, будет востребован на рынке. Без работы он не останется», – сказал трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко.