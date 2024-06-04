Алексей Терещенко: «Радулов будет востребован на рынке, несмотря на возраст. В «Ак Барс» пришел новый тренер, видимо, понимают, кто будет лидером команды»
Алексей Терещенко считает Александра Радулова востребованным хоккеистом.
«Ак Барс» ранее официально подтвердил, что не продолжит сотрудничество с нападающим.
«В «Ак Барс» пришел новый главный тренер, пошла работа на рынке.
Видимо, в клубе уже понимают, кто будет лидером команды в предстоящем сезоне.
Саша – тот игрок, который, даже несмотря на возраст, будет востребован на рынке. Без работы он не останется», – сказал трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко.
А в воротах Максим Третьяк.
P.S. Кстати, ударять можно не только по шайбе, но и по водке с пивом.