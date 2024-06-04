Алексей Терещенко: «Радулов будет востребован на рынке, несмотря на возраст. В «Ак Барс» пришел новый тренер, видимо, понимают, кто будет лидером команды»

Теги Ак Барс Алексей Терещенко Александр Радулов КХЛ Матч ТВ Хоккей

Алексей Терещенко считает Александра Радулова востребованным хоккеистом.

«Ак Барс» ранее официально подтвердил, что не продолжит сотрудничество с нападающим.

«В «Ак Барс» пришел новый главный тренер, пошла работа на рынке.

Видимо, в клубе уже понимают, кто будет лидером команды в предстоящем сезоне.

Саша – тот игрок, который, даже несмотря на возраст, будет востребован на рынке. Без работы он не останется», – сказал трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко.

1 комментарий
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Кому то же в КХЛ точно потребуется ударная тройка: Радулов - Кожевников - Ковальчук.
А в воротах Максим Третьяк.

P.S. Кстати, ударять можно не только по шайбе, но и по водке с пивом.
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