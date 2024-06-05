Вадим Епанчинцев: «У меня было два варианта в КХЛ. Выбор пал на «Сибирь», потому что это клуб с большими амбициями»

Вадим Епанчинцев высказался о назначении главным тренером «Сибири».

– Насколько для вас было неожиданным предложение «Сибири», учитывая, что оно поступило достаточно поздно?

– Наверное, каждый тренер верит и ждет, что попадет в сильнейшую лигу страны. У меня было два варианта в . Называть клубы не буду.

Конечно, видел, какая ситуация в Новосибирске получилась с Анваром Гатиятулиным. После этого со мной на связь вышел генеральный менеджер клуба Виктор Меркулов, и у нас начался диалог. В итоге из двух вариантов выбор пал на «Сибирь», потому что это клуб с большими амбициями.

– Что стало определяющим при выборе «Сибири»?

– Это клуб с болельщиками, которые всегда выполняют роль шестого полевого игрока. Повторюсь, у «Сибири» всегда достаточно высокие задачи. За исключением последнего сезона, команда стабильно попадала в плей-офф.

В Новосибирске есть хорошие условия и достойный состав. Все эти аспекты в комплексе и повлияли на мое решение.

– «Сибирь» обычно дает новым тренерам однолетние контракты. Однако в вашем случае клуб объявил, что контракт подписан на два года. Это ваша принципиальная позиция или предложение изначально было таким?

– Это больше позиция клуба. Но здесь нужно сделать поправку: я подписал контракт по схеме «1+1». Он продлится автоматически только по факту выполнения определенных задач.

Тем не менее это важный момент для меня. Будем делать все, чтобы достичь необходимого результата, – сказал главный тренер « » .