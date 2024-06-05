Форвард «Каролины» Нечас интересен «Монреалю» (Пьер ЛеБрюн)

«Монреаль» проявляет интерес к форварду «Каролины» Мартину Нечасу.

«Канадиенс» связывались с «Харрикейнс» по поводу нападающего, сообщает инсайдер The Athletic Пьер ЛеБрюн со ссылкой на свои источники в НХЛ.

1 июля игрок может стать ограниченно свободным агентом.

В сезоне-2023/24 набрал 53 (24+29) очка в 77 матчах регулярного чемпионата . В плей-офф на счету нападающего 9 (4+5) баллов в 11 играх.

Ранее сообщалось, что хоккеист также интересен «Калгари», «Филадельфии», «Юте» и «Сиэтлу».