Форвард «Каролины» Нечас интересен «Монреалю» (Пьер ЛеБрюн)

Теги возможные переходы Монреаль Каролина НХЛ Пьер ЛеБрюн Мартин Нечас Хоккей

«Монреаль» проявляет интерес к форварду «Каролины» Мартину Нечасу.

«Канадиенс» связывались с «Харрикейнс» по поводу нападающего, сообщает инсайдер The Athletic Пьер ЛеБрюн со ссылкой на свои источники в НХЛ.

1 июля игрок может стать ограниченно свободным агентом.

В сезоне-2023/24 Мартин Нечас набрал 53 (24+29) очка в 77 матчах регулярного чемпионата НХЛ. В плей-офф на счету нападающего 9 (4+5) баллов в 11 играх.

Ранее сообщалось, что хоккеист также интересен «Калгари», «Филадельфии», «Юте» и «Сиэтлу».

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3 комментария
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Ну что, оффершит?)
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Ответ Serge Vendino
Ну что, оффершит?)
Тоже сразу вспомнил Котку :)))))
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Бостон не спи, как раз чешское звено соберется
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