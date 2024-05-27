Фридман считает, что «Каролина» обменяет Нечаса. Форвард мог перейти в «Ванкувер» в сделке по Петтерссону

Мартин Нечас может сменить «Каролину» на другой клуб НХЛ.

25-летний нападающий становится ограниченно свободным агентом – у него завершается договор с зарплатой 3 миллиона долларов в год.

«Думаю, что его, скорее всего, обменяют. Думаю, хоккеист и «Каролина» не сойдутся в цене. Посмотрим, как все получится», – сказал журналист .

Фридман отметил, что « » и « » вели переговоры о возможном обмене голкипера , но неизвестно, обсуждался ли Мартин Нечас в этой сделке.

«Помните, когда началась драма с Элиасом Петтерссоном о том, собирается ли он подписывать контракт или нет, и « » вел переговоры с «Каролиной»? Некас участвовал в этой сделке», – добавил Фридман.

В этом сезоне Нечас набрал 53 (24+29) очка в 77 матчах регулярного чемпионата НХЛ. В плей-офф – 9 (4+5) баллов в 11 играх.