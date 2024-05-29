Форвард «Каролины» Нечас интересен «Калгари», «Филадельфии», «Юте» и «Сиэтлу»

Теги возможные переходы Филадельфия Каролина Калгари НХЛ Сиэтл Мартин Нечас Юта Хоккей

Несколько клубов НХЛ проявляют интерес к Мартину Нечасу.

25-летний нападающий «Каролины» становится ограниченно свободным агентом – у него завершается договор с зарплатой 3 миллиона долларов в год.

Сообщалось, что форвард рассчитывает зарабатывать 7 или 7,5 миллиона долларов в год по новому соглашению при сроке договора от 6 до 8 лет.

Хоккеист интересен «Калгари», «Филадельфии», «Юте» и «Сиэтлу».

В этом сезоне Мартин Нечас набрал 53 (24+29) очка в 77 матчах регулярного чемпионата НХЛ. В плей-офф – 9 (4+5) баллов в 11 играх.

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