Форвард «Каролины» Нечас интересен «Калгари», «Филадельфии», «Юте» и «Сиэтлу»
Несколько клубов НХЛ проявляют интерес к Мартину Нечасу.
25-летний нападающий «Каролины» становится ограниченно свободным агентом – у него завершается договор с зарплатой 3 миллиона долларов в год.
Сообщалось, что форвард рассчитывает зарабатывать 7 или 7,5 миллиона долларов в год по новому соглашению при сроке договора от 6 до 8 лет.
Хоккеист интересен «Калгари», «Филадельфии», «Юте» и «Сиэтлу».
В этом сезоне Мартин Нечас набрал 53 (24+29) очка в 77 матчах регулярного чемпионата НХЛ. В плей-офф – 9 (4+5) баллов в 11 играх.