Флери о Капризове: «Кирилл много работает и очень любит хоккей. Кажется, что он просто едет, а потом раз – и забросил»

Марк-Андре Флери рассказал о сильных и слабых сторонах Кирилла Капризова.

– Расскажи, какие у Капризова сильные и слабые стороны?

– Я не вижу у него особенно слабых мест. Кирилл много работает и очень любит хоккей, очень увлечен им. Он опытный игрок, и у него большое сердце.

[Иногда] кажется, что он просто едет, а потом раз – и забросил, – сказал вратарь «Миннесоты» Марк-Андре Флери.