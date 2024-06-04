Флери о Капризове: «Кирилл много работает и очень любит хоккей. Кажется, что он просто едет, а потом раз – и забросил»

Теги Миннесота Марк-Андре Флери НХЛ Кирилл Капризов Хоккей

Марк-Андре Флери рассказал о сильных и слабых сторонах Кирилла Капризова.

– Расскажи, какие у Капризова сильные и слабые стороны?

– Я не вижу у него особенно слабых мест. Кирилл много работает и очень любит хоккей, очень увлечен им. Он опытный игрок, и у него большое сердце.

[Иногда] кажется, что он просто едет, а потом раз – и забросил, – сказал вратарь «Миннесоты» Марк-Андре Флери.

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