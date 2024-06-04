Капризов об отъезде молодежи: «Много примеров, кто рано приехал в Америку и потом в НХЛ закрепился. В 22 я уже думал, что готов, но у меня контракт с ЦСКА был»

Кирилл Капризов поделился мыслями об отъезде молодых игроков в Америку.

– Морозов сказал: Капризов очень вовремя уехал играть в Америку. Ты стал уже звездой в ЦСКА, поиграл, поехал в НХЛ, когда уже состоялся там. А есть путь развития, когда молодые игроки уезжают и играют долго в АХЛ.

– У каждого свое решение, кто как хочет, так и делает. У меня просто всегда задача стояла... Я был в Новокузнецке, мне хотелось сначала в команду Новокузнецка попасть в МХЛ, а потом уже в в Новокузнецке [играть]. Я даже не думал об Уфе или .

Потом так получилось, что меня продали в Уфу. Я там год отыграл, потом ЦСКА меня купил.

В Уфе, когда я приехал на сборы, я там был в четвертом-пятом звене. Так все сборы: буду играть, не буду играть – непонятно. Хотелось просто попасть в состав поначалу. Потом сезон начался тяжеловато, потом разыгрался и все пошло-поехало. Закрепился в составе, хорошо сыгрались с Умарком, Хартикайнен там тоже был.

Потом в ЦСКА перешел. Вроде нормальный игрок был, но я понимал, что на данный момент мне было рано ехать в НХЛ.

– Как ты это понимал?

– По игре своей. Я думал, год-два еще точно здесь надо поиграть. В мой первый год в ЦСКА мне было 20 лет.

Я переписал с ними контракт на три года. А после уже у меня контракт был, я раньше уже не мог никак уехать. Я думал, может быть, год-два и ехать, но я подписал на три все-таки.

– Почему? Условия были хорошие?

– Просто я считал, что если год здесь отыграю и уеду, это рано будет, а как бы два или три... Ну ладно, согласились, на три договорились.

В 22 я уже думал, что готов, уже все, можно ехать после второго сезона в ЦСКА. Но я не мог никак, у меня контракт был, обязательства.

А так, у каждого свой путь. Много примеров можно привести, кто рано, в 15-16 лет, приехал в Америку и через юниорские лиги, на драфт, потом в АХЛ попали и потом в НХЛ закрепились. Кто-то просто приезжал в АХЛ и начинал там играть, а потом в .

Много примеров. Взять того же , он во сколько, в 16 лет приехал или в 15, – сказал нападающий «Миннесоты» .