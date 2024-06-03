Джон Хайнс: «Капризов – замечательный парень, он всегда улыбается. У него прекрасный характер. Это игрок и человек, который нравится всем»

Теги болельщики Миннесота НХЛ Джон Хайнс Кирилл Капризов Хоккей

Джон Хайнс поделился мнением о форварде Кирилле Капризове.

«Я думаю, он замечательный парень. Когда ни посмотришь – он всегда улыбается. У него прекрасный характер. Он очень простой в общении.

Это такой игрок и человек, который нравится всем. Думаю, что теперь, когда он обосновался в Миннесоте, где болельщики его любят, ему действительно нравится играть здесь.

Это особенное чувство, когда фанаты любят тебя так, как Кирилла. Наверное, лично для него это особенное чувство», – сказал главный тренер «Миннесоты» Джон Хайнс.

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