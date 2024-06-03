Джон Хайнс: «Капризов – замечательный парень, он всегда улыбается. У него прекрасный характер. Это игрок и человек, который нравится всем»
Джон Хайнс поделился мнением о форварде Кирилле Капризове.
«Я думаю, он замечательный парень. Когда ни посмотришь – он всегда улыбается. У него прекрасный характер. Он очень простой в общении.
Это такой игрок и человек, который нравится всем. Думаю, что теперь, когда он обосновался в Миннесоте, где болельщики его любят, ему действительно нравится играть здесь.
Это особенное чувство, когда фанаты любят тебя так, как Кирилла. Наверное, лично для него это особенное чувство», – сказал главный тренер «Миннесоты» Джон Хайнс.