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Никита Никитин вошел в штаб «Омских Крыльев»

Никита Никитин вошел в тренерский штаб «Омских Крыльев».

«Хоккейный клуб «Авангард» подписал контракт с Никитой Никитиным, который вошел в тренерский штаб команды «Омские Крылья». Соглашение рассчитано на один сезон.

Никита Никитин – воспитанник омского клуба, в прошлом защитник с солидной игровой карьерой. Провел более 250 матчей в НХЛ, выступая за «Сент-Луис», «Коламбус» и «Эдмонтон». В России играл за «Трактор» и «Авангард».

В составе сборной России принимал участие в Олимпийских играх в Сочи и чемпионатах мира, стал чемпионом мира в 2012 году.

В 2022 году Никитин работал тренером по защитникам в хоккейной академии «Авангард». Добро пожаловать в команду!» – говорится на сайте «Омских Крыльев».

«Никитин – человек с большой игровой карьерой, воспитанник омского «Авангарда». Это настоящий пример для нашей молодежи: у Никиты Александровича есть чему поучиться – нюансам, деталям, тонкостям большого хоккея.

Никитин прекрасно знает североамериканский подход – и в тренировочном процессе, и в игровой системе. Это еще один помощник, который может дать нам ценную внутреннюю экспертизу и взгляд изнутри на ту самую «североамериканскую кухню». Считаем, это серьезное усиление тренерского штаба «Омских Крыльев», – сказал ассистент генерального менеджера «Авангарда» Михаил Бирюков.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт «Омских Крыльев»
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