Агент Радулова о «Динамо»: «Тренер очень хочет видеть Александра. Но никто не сказал, что Радулов не нужен «Ак Барсу». Не получили окончательного ответа»
Агент Александра Радулова высказался о возможном переходе игрока в «Динамо».
У нападающего ранее завершился договор с «Ак Барсом». Игрок является свободным агентом.
– Правда ли, что Александр Радулов может оказаться в московском «Динамо»?
– Так говорить очень рано. Мы в четверг просто встретились с представителями этого клуба, обсудили все.
Эти переговоры не сорваны, и нельзя говорить, что мы не договорились. Как нельзя утверждать и обратное. Мы общаемся, идет диалог, обсуждали цифры. Главный тренер очень хочет его видеть.
Мы и с другими клубами дальше обсуждаем. Будем смотреть все предложения по Радулову, которые есть на рынке.
– Александр начинал карьеру как раз в московском «Динамо».
– Нельзя исключать, что он может снова оказаться в этом клубе. Но пока так говорить преждевременно.
Тем более мы от Казани пока не получили окончательный ответ. Никто не сказал, что Радулов не нужен «Ак Барсу». Я разговариваю с генеральным менеджером.
Как сказал Марат Валиуллин, недавно в клубе был объявлен новый тренерский штаб. Он принимает решения и рассматривает игроков.
Если главный тренер Анвар Гатиятулин сочтет нужным, чтобы Радулов был в команде – мы сразу же садимся за стол переговоров и обсуждаем цифры.
Так что эта дверь пока не закрыта, – сказал представитель хоккеиста Александр Черных.