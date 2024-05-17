Агент Радулова о «Динамо»: «Тренер очень хочет видеть Александра. Но никто не сказал, что Радулов не нужен «Ак Барсу». Не получили окончательного ответа»

Агент Александра Радулова высказался о возможном переходе игрока в «Динамо».

У нападающего ранее завершился договор с «Ак Барсом». Игрок является свободным агентом.

– Правда ли, что может оказаться в московском « »?

– Так говорить очень рано. Мы в четверг просто встретились с представителями этого клуба, обсудили все.

Эти переговоры не сорваны, и нельзя говорить, что мы не договорились. Как нельзя утверждать и обратное. Мы общаемся, идет диалог, обсуждали цифры. Главный тренер очень хочет его видеть.

Мы и с другими клубами дальше обсуждаем. Будем смотреть все предложения по Радулову, которые есть на рынке.

– Александр начинал карьеру как раз в московском «Динамо».

– Нельзя исключать, что он может снова оказаться в этом клубе. Но пока так говорить преждевременно.

Тем более мы от Казани пока не получили окончательный ответ. Никто не сказал, что Радулов не нужен « ». Я разговариваю с генеральным менеджером.

Как сказал Марат Валиуллин, недавно в клубе был объявлен новый тренерский штаб. Он принимает решения и рассматривает игроков.

Если главный тренер Анвар Гатиятулин сочтет нужным, чтобы Радулов был в команде – мы сразу же садимся за стол переговоров и обсуждаем цифры.

Так что эта дверь пока не закрыта, – сказал представитель хоккеиста Александр Черных.