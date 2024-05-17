Агент Радулова о «Динамо»: «Тренер очень хочет видеть Александра. Но никто не сказал, что Радулов не нужен «Ак Барсу». Не получили окончательного ответа»

Теги Ак Барс Александр Радулов КХЛ Александр Черных Динамо Матч ТВ Хоккей

Агент Александра Радулова высказался о возможном переходе игрока в «Динамо».

У нападающего ранее завершился договор с «Ак Барсом». Игрок является свободным агентом.

– Правда ли, что Александр Радулов может оказаться в московском «Динамо»?

– Так говорить очень рано. Мы в четверг просто встретились с представителями этого клуба, обсудили все.

Эти переговоры не сорваны, и нельзя говорить, что мы не договорились. Как нельзя утверждать и обратное. Мы общаемся, идет диалог, обсуждали цифры. Главный тренер очень хочет его видеть.

Мы и с другими клубами дальше обсуждаем. Будем смотреть все предложения по Радулову, которые есть на рынке.

– Александр начинал карьеру как раз в московском «Динамо».

– Нельзя исключать, что он может снова оказаться в этом клубе. Но пока так говорить преждевременно.

Тем более мы от Казани пока не получили окончательный ответ. Никто не сказал, что Радулов не нужен «Ак Барсу». Я разговариваю с генеральным менеджером.

Как сказал Марат Валиуллин, недавно в клубе был объявлен новый тренерский штаб. Он принимает решения и рассматривает игроков.

Если главный тренер Анвар Гатиятулин сочтет нужным, чтобы Радулов был в команде – мы сразу же садимся за стол переговоров и обсуждаем цифры.

Так что эта дверь пока не закрыта, – сказал представитель хоккеиста Александр Черных.

4 комментария
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Как хоккеист уже как пару лет, едет с ярмарки. Кроме овна, ждать нечего. Ещё и человек полное днище.
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Шипачеву сказали, чтобы передал
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Упаси господи. У нас Смолов тоже начинал а сейчас избавиться не можем.
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Радулов повис в воздухе , даже если подпишут то сума будет сто пудов меньше , которая у него сейчас существует до истечения срока.
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