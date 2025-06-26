«Автомобилист» продлил контракт с Осиповым на год
«Автомобилист» заключил новый контракт с защитником Максимом Осиповым.
Срок соглашения рассчитан на 1 сезон – до 31 мая 2026 года.
Максим Осипов выступает в «Автомобилисте» с 2023 года.
В прошлом сезоне в его активе 9 (4+5) баллов в 63 матчах регулярного чемпионата, а также победный гол во втором овертайме 3-го матча против «Ак Барса» в плей-офф Кубка Гагарина.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт «Автомобилиста»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости