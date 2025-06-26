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«Автомобилист» продлил контракт с Осиповым на год

«Автомобилист» заключил новый контракт с защитником Максимом Осиповым.

Срок соглашения рассчитан на 1 сезон – до 31 мая 2026 года.  

Максим Осипов выступает в «Автомобилисте» с 2023 года.

В прошлом сезоне в его активе 9 (4+5) баллов в 63 матчах регулярного чемпионата, а также победный гол во втором овертайме 3-го матча против «Ак Барса» в плей-офф Кубка Гагарина.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт «Автомобилиста»
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