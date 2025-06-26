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Бабаев о поиске для Кузнецова клуба в НХЛ: «Я оценил обстановку, поговорил с Женей и принял такое решение. Он со мной согласился»

Агент Евгения Кузнецова объяснил решение искать для форварда клуб в НХЛ.

Ранее СКА расторг контракт с форвардом по обоюдному согласию. В сезоне-2024/25 на счету Кузнецова 37 (12+25) очков в 39 матчах регулярного Фонбет Чемпионата КХЛ. В 6 играх плей-офф он набрал 3 (1+2) балла.

 – С чем связано решение искать клубы для Кузнецова в НХЛ?

– Я оценил обстановку, поговорил с Женей и принял такое решение. Он со мной на данном этапе согласился, – сказал агент Шуми Бабаев.

Евгений Кузнецов ранее играл в НХЛ за «Вашингтон» и «Каролину».

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Чемпионат»
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