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Ротенберг про «Хоккейный город. Сколково»: «С РФПИ нас объединяет общий взгляд на развитие детско-юношеского спорта. Движемся вперед одной командой. Вместе – сильнее»

Роман Ротенберг высказался о проекте «Хоккейный Город. Сколково».

«Провели рабочую встречу с партнерами из Российского фонда прямых инвестиций. Обсудили стратегические шаги по реализации нашего масштабного проекта – «Хоккейный город. Сколково». Это не только инфраструктура, это инвестиция в будущее российского образования и спорта, в победы, которые начинаются с детства.

Перед переговорами провели экскурсию по спортивному комплексу «Молодежка» – именно здесь формируется новая волна талантов. Воспитанники «Красной Машины Юниор» развиваются по уникальной многопрофильной программе: хоккей, баскетбол, единоборства, шахматы, сквош, теннис. Это не просто школа – это система, в которой каждый ребенок получает шанс раскрыться максимально.

Проект «Хоккейный город» строится на принципе всестороннего развития: образование, спорт, воспитание личности – все в едином пространстве. Мы создаем среду, где дети не теряют времени на дорогу между школой и тренировками – вся инфраструктура рядом.

Особое внимание уделяем качественному образованию: академические знания сочетаются с физическим развитием и формированием лидерских качеств. Мы верим, что спорт и образование должны дополнять друг друга, раскрывая потенциал каждого ребенка.

С РФПИ нас объединяет общий взгляд на развитие детско-юношеского спорта, инфраструктуры и среды. Уверен, вместе мы сможем реализовать этот проект на высочайшем уровне.

Движемся вперед одной командой. Вместе – сильнее», – написал главный тренер сборной «России 25», первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг.

Фото: t.me/rotenberg81

«Красная Машина», правительство Москвы, РФПИ и ПСБ подписали соглашение о строительстве арены «Хоккейный город Сколково»

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал Романа Ротенберга
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