Осипов заработает 35 млн рублей по новому контракту с «Автомобилистом» (Metaratings)

Максим Осипов заработает 35 млн рублей по новому контракту с «Автомобилистом» .

Об этом сообщает Metaratings.

Сегодня «Автомобилист » заключил новый контракт с защитником Максимом Осиповым на 1 сезон.

В прошлом сезоне в его активе 9 (4+5) баллов в 63 матчах регулярного чемпионата, а также победный гол во втором овертайме 3-го матча против «Ак Барса» в плей-офф Кубка Гагарина.