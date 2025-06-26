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Осипов заработает 35 млн рублей по новому контракту с «Автомобилистом» (Metaratings)

Максим Осипов заработает 35 млн рублей по новому контракту с «Автомобилистом» .

Об этом сообщает Metaratings.

Сегодня «Автомобилист» заключил новый контракт с защитником Максимом Осиповым на 1 сезон.

В прошлом сезоне в его активе 9 (4+5) баллов в 63 матчах регулярного чемпионата, а также победный гол во втором овертайме 3-го матча против «Ак Барса» в плей-офф Кубка Гагарина.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Metaratings.ru
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