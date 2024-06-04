Киселевич о ЧМ: «Без России этот турнир мне неинтересен. Уверен, что после паузы, которую нам дали, вернемся еще сильнее»

Богдан Киселевич заявил, что ему неинтересен ЧМ по хоккею без России.

– Вы олимпийский чемпион. Следили за последним чемпионатом мира?

– Нет, без нашей страны этот турнир мне неинтересен, свободное время отдал семье. Плюс завершил образование – накануне в Омске получил диплом Высшей школы тренеров.

Раньше, когда я выступал за сборную России, уровень международных турниров был очень высокий. Уверен, что после паузы, которую нам дали, вернемся еще сильнее.

Во всяком случае в много талантливой молодежи, которая растет и которой мы, более опытные игроки, стараемся помочь в развитии, – сказал защитник Богдан Киселевич.