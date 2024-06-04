Киселевич о ЧМ: «Без России этот турнир мне неинтересен. Уверен, что после паузы, которую нам дали, вернемся еще сильнее»

Теги Сборная России по хоккею с шайбой КХЛ Богдан Киселевич ЧМ по хоккею Хоккей

Богдан Киселевич заявил, что ему неинтересен ЧМ по хоккею без России.

– Вы олимпийский чемпион. Следили за последним чемпионатом мира?

– Нет, без нашей страны этот турнир мне неинтересен, свободное время отдал семье. Плюс завершил образование – накануне в Омске получил диплом Высшей школы тренеров.

Раньше, когда я выступал за сборную России, уровень международных турниров был очень высокий. Уверен, что после паузы, которую нам дали, вернемся еще сильнее.

Во всяком случае в КХЛ много талантливой молодежи, которая растет и которой мы, более опытные игроки, стараемся помочь в развитии, – сказал защитник Богдан Киселевич.

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3 комментария
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Лартн, какую это вам паузу дали ?
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Дружище, это прям менопауза) А теперь отложи бумажку и скажи от себя
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Профессионалу должны быть интересны любые соревнования в которых участвуют сильнейшие сборные или клубы, всегда есть чему поучится
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