Подколзин о жизни в Канаде: «В Ванкувере прекрасные рестораны, много русских ребят. Но мы здесь в гостях, Россия всегда останется домом»

Василий Подколзин поделился впечатлениями от жизни в Канаде.

– К жизни в Канаде полностью адаптировались?

– Да, но мы с женой везунчики, избалованы Ванкувером. У нас тут есть прекрасные рестораны, много русских ребят, которые нам помогают, у Саши много русскоговорящих подруг и знакомых.

В команде есть русские, жена Михеева или Задорова всегда помогут, подскажут. Неизвестно, что было бы, если бы мы были в другом месте.

Понятно, что это не Россия, что здесь все по-другому. Россия всегда останется домом, несмотря ни на что. Мы все равно в Ванкувере в гостях, мы сюда приезжаем, потому что работаем тут, – сказал нападающий «Ванкувера» .