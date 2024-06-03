Подколзин о Ванкувере во время плей-офф: «Бешеная атмосфера. Я не мог на улицу выйти. Куда ни придешь, тебя узнают. Люди просто с ума сходят»

Теги болельщики Кубок Стэнли Ванкувер НХЛ Василий Подколзин Хоккей

Василий Подколзин рассказал об атмосфере в Ванкувере во время плей-офф Кубка Стэнли.

В плей-офф-2024 «Кэнакс» уступили «Эдмонтону» во втором раунде.

– Город во время плей-офф реально жил только хоккеем?

– Бешеная атмосфера. Я не мог на улицу выйти. В два часа дня у людей уже вечеринка перед игрой. Куда ни придешь, тебя везде узнают, приветствуют. Люди просто с ума сходят.

Когда я вышел на первую игру, то просто офигел от стадиона. Мне трудно представить, что где-то может быть так же. В Ванкувере все ходят в майках, даже если не игровой день. Бары битком, на арене аншлаг, причем цены на билеты огромные, – сказал нападающий «Ванкувера» Василий Подколзин.

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