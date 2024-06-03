Подколзин о новом контракте с «Ванкувером»: «Удивился, что вообще предложили. Весь сезон были слухи об обмене, но я начал хорошо играть, хотя, блин, очки постоянно мимо меня пролетали»

Теги Ванкувер НХЛ Василий Подколзин Хоккей

Василий Подколзин рассказал, как шли переговоры по контракту с «Ванкувером».

22-летний нападающий получит по миллиону долларов за каждый из двух следующих сезонов.

– Перед стартом плей-офф вы продлили контракт с «Ванкувером» на два года. Как долго шли переговоры?

– Три дня. Я вообще удивился, что мне предложили контракт. Весь сезон были слухи об обмене, я даже думал, что меня в марте подняли в основную команду только для того, чтобы выгоднее обменять. Но я хорошо начал играть.

Хотя, блин, очки почему-то постоянно мимо меня пролетали, но я играл нормально, главному понравилось. Он сказал: «Ты сделал большой шаг в игре».

Перед плей-офф, когда мы были в Виннипеге, мне позвонил агент. Когда звонят агенты, то я уже ничего хорошего не жду, думал, что отправляют в АХЛ. А тут говорят: «С тобой хотят поговорить по новому контракту». В «Ванкувере» спросили, хочу я один год или два. Я сказал: «Давайте, конечно, два». По сумме мы договорились быстро.

– Почему захотели два года, а не один?

– На момент, когда у меня закончится двухлетний контракт, мне будет еще 24 года. То есть возраст позволяет.

Задоров мне сначала сказал, чтобы подписывал на один сезон, а потом, когда я ему сказал, что закончится соглашение в 24 года, то согласился, что двухлетний – нормальный вариант.

Контракт дает понимание, что следующие два года буду здесь, понятно, все что угодно может произойти, но все равно можно будет выдохнуть в плане быта.

Последние два года были непростыми, постоянно меня то спускали, то поднимали. Хотелось спокойствия.

– Но ведь односторонний характер контракта не гарантирует вам место в основе.

– Да, это я, конечно, понимаю. Нормально к этому отношусь. В клубе дали понять, что довольны мной, говорят: «Мы видим, что ты много работаешь, все нормально», – сказал форвард «Ванкувера» Василий Подколзин.

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9 комментариев
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В Ванкувере поняли, что Подколзина, в его нынешнем состоянии, никуда не обменять за хорошую компенсацию. Теперь у Ванкувера будет ещё 2 сезона, чтобы решить вопрос.
+9
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+9
– Но ведь односторонний характер контракта не гарантирует вам место в основе.

Кхм... Странная формулировка какая-то. Именно односторонний максимально и гарантирует. Может, слово "даже" пропустили после "ведь"?
+8
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+8
Ответ Pitts
– Но ведь односторонний характер контракта не гарантирует вам место в основе. Кхм... Странная формулировка какая-то. Именно односторонний максимально и гарантирует. Может, слово "даже" пропустили после "ведь"?
Может в скретч присесть или через драфт отказов в АХЛ отправиться. Но деньги гарантированно получит.
+3
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Первый сезон у него был неплохой, что потом случилось хз
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Денег мало у клуба
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Желаю удачи Василию в следующем сезоне и надеюсь увидеть в основе
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Ответ paha
Первый сезон у него был неплохой, что потом случилось хз
в первом сезоне он играл в 1-2 пятерках, в большинстве, и набирал стабильно очки, ему давали играть, а для примера, в 2023 году, с момента старта сезона, он только в 18 матче первый гол забил...естественно будет в АХЛ после такой статистики, ну и травмы...
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Ответ Даник Муша
Может в скретч присесть или через драфт отказов в АХЛ отправиться. Но деньги гарантированно получит.
Во-первых, деньги.

Во-вторых, конечно, понятно, что и с односторонним контрактом можно НЕ быть в ОСНОВЕ - из-за плохой игры в пресс-бокс или через вэйвер в АХЛ, технически ещё возможен выкуп, вроде. Если он там кому-нибудь бошки поотшибает по пьяни, то разрыв.

Но предложение сформулировано странно, как будто есть ещё какой-то вид контракта, ещё больше гарантирующий место в основе.
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Ответ Pitts
Во-первых, деньги. Во-вторых, конечно, понятно, что и с односторонним контрактом можно НЕ быть в ОСНОВЕ - из-за плохой игры в пресс-бокс или через вэйвер в АХЛ, технически ещё возможен выкуп, вроде. Если он там кому-нибудь бошки поотшибает по пьяни, то разрыв. Но предложение сформулировано странно, как будто есть ещё какой-то вид контракта, ещё больше гарантирующий место в основе.
Все нормально там сформулировано. Подкользин доволен, потому что ему надоело, что его туда-сюда гоняют и он рад получить стабильность, а журналист ему возражает, что даже односторонний контракт ему эту стабильность не гарантирует.
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