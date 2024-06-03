Подколзин о переводе в АХЛ: «Падать всегда больно. Было тяжело. Потом понял, что есть два пути: либо ехать в Россию, либо закуситься и бороться за место в основе»

Василий Подколзин рассказал о своей реакции на перевод в фарм-клуб «Ванкувера».

– После тренировочного лагеря вас отправили в АХЛ и не поднимали до марта. Было депрессивное настроение?

– К сожалению, да. Я не ожидал. Когда ты проводишь столько времени в … Падать всегда больно. В лагере я катался с Миллером и Босером в первом звене. И все было нормально, мне первые три дня говорили, что все отлично.

Потом пару игр, и меня спустили. Было тяжело. Потом я понял, что есть два пути: либо ехать в Россию, либо закуситься и бороться за место в основе, пока мне позволяет возраст.

Мне очень помог главный тренер фарм-клуба . В самые тяжелые моменты он искал для меня новые челленджи, много со мной общался, мы смотрели много видео, он показывал мне мои смены в НХЛ и . Мной действительно много занимались. Это потихоньку давало свои плоды.

Когда тебе становится без разницы, то в этот момент все начинает получаться. Вот такой парадокс. Понял, что надо играть, показывать, что в клубе сделали ошибку, что меня спустили.

В «Ванкувере» мне говорили, что все будет нормально, part of development (этап развития – в переводе с английского). Но, конечно, для меня это было непонятно. Я был зол. По итогу эту злость я направил в правильное русло, – сказал нападающий « » .