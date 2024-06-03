Дарья Тубольцева: «Торпедо» не торопится отпускать Сизова. Им интересуются на рынке, но договориться об обмене не получается»

Теги Торпедо возможные переходы КХЛ Антон Сизов Дарья Тубольцева Хоккей

Дарья Тубольцева рассказала о ситуации с возможным обменом Антона Сизова.

«Мне рассказали еще одну интересную новость о нижегородском клубе. Помните Антона Сизова, которого вывели из состава перед плей-офф? У 28-летнего защитника контракт с клубом до 2025 года. Но «Торпедо» не торопится отпускать хоккеиста.

Им интересуются на рынке, но договориться об обмене не получается. Тут ругают «Спартак», который фактически отправил Цыплакова в НХЛ. Однако «Торпедо» ведет себя не лучше», – написала журналистка Тубольцева.

В минувшем сезоне 28-летний защитник провел 49 игр в Фонбет Чемпионате КХЛ и набрал 14 (2+12) очков при показателе полезности «плюс 13».

Сизов высказал недовольство молодыми хоккеистами «Торпедо» в матче с «Динамо». После этого Ларионов отстранил его от игр («СЭ»)

Ларионов об отсутствии Сизова: «Когда человек переходит линию… Его не будет в команде. Хотим, чтобы молодежь получала правильный пример, как идти по жизни, относиться к игре»

Материалы по теме

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Обменяйте в тот же "Спартак" на Заседу )))
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий