Дарья Тубольцева: «Торпедо» не торопится отпускать Сизова. Им интересуются на рынке, но договориться об обмене не получается»

Дарья Тубольцева рассказала о ситуации с возможным обменом Антона Сизова.

«Мне рассказали еще одну интересную новость о нижегородском клубе. Помните Антона Сизова, которого вывели из состава перед плей-офф? У 28-летнего защитника контракт с клубом до 2025 года. Но «Торпедо» не торопится отпускать хоккеиста.

Им интересуются на рынке, но договориться об обмене не получается. Тут ругают «Спартак», который фактически отправил Цыплакова в НХЛ. Однако «Торпедо» ведет себя не лучше», – написала журналистка Тубольцева.

В минувшем сезоне 28-летний защитник провел 49 игр в Фонбет Чемпионате КХЛ и набрал 14 (2+12) очков при показателе полезности «плюс 13».

Сизов высказал недовольство молодыми хоккеистами «Торпедо» в матче с «Динамо». После этого Ларионов отстранил его от игр («СЭ»)

Ларионов об отсутствии Сизова: «Когда человек переходит линию… Его не будет в команде. Хотим, чтобы молодежь получала правильный пример, как идти по жизни, относиться к игре»