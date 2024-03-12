Филатов о «Торпедо» и Ларионове: «Бардачелло творится. Ты не можешь резко менять стиль – с контроля шайбы на вброс. В раздевалке было куча удивленных людей»

Теги Торпедо Андрей Козырев Игорь Ларионов Никита Филатов КХЛ Кубок Гагарина Эдуард Занковец Алексей Кручинин Антон Сизов Алексей Шевченко брань Хоккей

Никита Филатов заявил, что хоккеисты «Торпедо» удивились смене игрового стиля.

Команда тренера Игоря Ларионова заняла седьмое место в Западной конференции и проиграла СКА со счетом 1-4 в серии первого раунд Кубка Гагарина.

«Последние три-четыре месяца там творится бардачелло, прям бардак творится. То, что он [Алексей Шевченко] сказал про буллиты, общая картина, Сизов, Кручинин, смена стиля.

Смена стиля – это самое главное, что там случилось. Первая причина – уходит Андрей Козырев. Тренировать и передавать идею стиля – это две разные вещи. Если у тебя остались конспекты от старого тренера, по которым ты год работал, это не значит, что ты их открыл и на новый сезон пошел по ним работать.

Если кто-то реально думает, что это так работает, особенно в таком сложном стиле, сложный клуб, молодые игроки – это не ЦСКА, где более упрощенная система игры и костяк 12-14 игроков показывают своим примером все: тренировочный процесс, игру.

«Торпедо» – молодая команда, ты должен постоянно их учить, показывать тренировать. Это очень сложный комбинационный хоккей. Нельзя просто по конспектикам пройтись.

Сравниваем уход Козырева и приход Эдуарда Занковца – я вообще не понял, что произошло. Это два абсолютно разных специалиста, кардинальных стилей и видения игры. Занковец – это больше про оборону, закрытый стиль игры, это близко не Козырев. Это разный подход.

Козырев – это позитив, открытость, никогда никто не виноват, не говорится, какая ошибка, говорится, как ее исправить. Уходит Козырев, приходит Занковец, дальше начинается серия травм, идет определенная серия поражений и вот тут, казалось бы, сильный тренер, стержень – но ты не можешь взять и по ходу сезона резко начать менять стиль игры.

Давай чуть-чуть приоткрою – у них начала меняться философия. Если была философия – контроль шайбы, контроль игры, короткий пас, это касается и обороны, и средней зоны, и атаки, то теперь уже, оказывается, вброс шайбы в зону, чтобы не было потери и навал в виде «подняли на синюю линию, перепас, херачим и копаем…», – заявил Никита Филатов.

Алексей Шевченко добавил к словам Филатова: «Точку поставь. Я сделаю сноску. При этом Ларионов не признает это и говорит, что мы играем в прежний хоккей».

«Не признает! Тот же хоккей – это полнейшая хрень. У них внутри раздевалки было куча удивленных людей», – добавил бывший нападающий «Торпедо».

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6 комментариев
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Филатов снова развязал, что ли? Или деньги кончились, решил на заказиках поработать? А Шевченко вообще превратился в отборного калоеда
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Пошла заказуха) сказки про Козырева, еще и слова Шевченко у которого только каждый десятый комментарий может быть правдой
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Можно по разному относиться и к Филатову, и к Шевченко, но... боюсь, как бы это не оказался тот самый дым, которого не бывает без огня. Очень не хочется терять то Торпедо, которое так полюбилось.
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Пошла заказуха) сказки про Козырева, еще и слова Шевченко у которого только каждый десятый комментарий может быть правдой
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Филатов и хоккеист нулевой, и эксперт хреновый. Вообще не авторитет.
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Нам то не гони…
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