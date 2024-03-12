Филатов о «Торпедо» и Ларионове: «Бардачелло творится. Ты не можешь резко менять стиль – с контроля шайбы на вброс. В раздевалке было куча удивленных людей»

Никита Филатов заявил, что хоккеисты «Торпедо» удивились смене игрового стиля.

Команда тренера заняла седьмое место в Западной конференции и проиграла СКА со счетом 1-4 в серии первого раунд Кубка Гагарина.

«Последние три-четыре месяца там творится бардачелло, прям бардак творится. То, что он [Алексей Шевченко] сказал про буллиты, общая картина, Сизов, Кручинин, смена стиля.

Смена стиля – это самое главное, что там случилось. Первая причина – уходит . Тренировать и передавать идею стиля – это две разные вещи. Если у тебя остались конспекты от старого тренера, по которым ты год работал, это не значит, что ты их открыл и на новый сезон пошел по ним работать.

Если кто-то реально думает, что это так работает, особенно в таком сложном стиле, сложный клуб, молодые игроки – это не ЦСКА, где более упрощенная система игры и костяк 12-14 игроков показывают своим примером все: тренировочный процесс, игру.

«Торпедо» – молодая команда, ты должен постоянно их учить, показывать тренировать. Это очень сложный комбинационный хоккей. Нельзя просто по конспектикам пройтись.

Сравниваем уход Козырева и приход Эдуарда Занковца – я вообще не понял, что произошло. Это два абсолютно разных специалиста, кардинальных стилей и видения игры. Занковец – это больше про оборону, закрытый стиль игры, это близко не Козырев. Это разный подход.

Козырев – это позитив, открытость, никогда никто не виноват, не говорится, какая ошибка, говорится, как ее исправить. Уходит Козырев, приходит Занковец, дальше начинается серия травм, идет определенная серия поражений и вот тут, казалось бы, сильный тренер, стержень – но ты не можешь взять и по ходу сезона резко начать менять стиль игры.

Давай чуть-чуть приоткрою – у них начала меняться философия. Если была философия – контроль шайбы, контроль игры, короткий пас, это касается и обороны, и средней зоны, и атаки, то теперь уже, оказывается, вброс шайбы в зону, чтобы не было потери и навал в виде «подняли на синюю линию, перепас, херачим и копаем…», – заявил .

Алексей Шевченко добавил к словам Филатова: «Точку поставь. Я сделаю сноску. При этом Ларионов не признает это и говорит, что мы играем в прежний хоккей».

«Не признает! Тот же хоккей – это полнейшая хрень. У них внутри раздевалки было куча удивленных людей», – добавил бывший нападающий «Торпедо».