Козырев о составе «Северстали»: «Усиления будут, процесс идет полным ходом. Пилипенко и Аймурзин останутся и будут радовать болельщиков своей игрой»

Теги Северсталь Андрей Козырев КХЛ Алексей Кручинин Михаил Тихонов Кирилл Пилипенко Антон Сизов Александр Самойлов Константин Шостак Дмитрий Шугаев Данил Аймурзин Хоккей

Андрей Козырев рассказал, с каким составом «Северсталь» начнет следующий сезон.

«Кирилл Пилипенко и Данил Аймурзин, как мы и говорили, остаются и проведут следующий сезон тут. Будут радовать болельщиков своей игрой. По вратарям? Костя [Шостак] уже полностью восстановился, Дима [Шугаев] в заключительной стадии реабилитации. Саша [Самойлов] у нас готов. Мы вступаем в сезон с тремя хорошими вратарями.

Сочетания у нас есть, вы видели, как они работали, есть наигранные связки. Что касается усиления, то, безусловно, мы сейчас над этим работаем. Конечно же усиления будут. Процесс этот идет, идет полным ходом. Игра развивается, двигается вперед. Мы тоже развиваемся, ищем моменты, в которых мы можем улучшить нашу игру, чем мы можем удивить соперника. Это постоянный процесс», – сказал главный тренер «Северстали». 

Козырев добавил, что команду покинет защитник Михаил Тихонов. Также он опроверг информацию ряда СМИ о переговорах «Северстали» с Антоном Сизовым и Алексеем Кручининым.

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