Генменеджер «Торпедо» о Кагарлицком: «Спартак» вел с ним переговоры, но Дима хотел поработать с Ларионовым. Стиль игры «Торпедо» ему очень подходит»

Теги Спартак Торпедо Дмитрий Кагарлицкий Игорь Ларионов Вадим Аверкин КХЛ Хоккей

Вадим Аверкин рассказал, как шли переговоры «Торпедо» с Дмитрием Кагарлицким.

Сегодня стало известно, что 34-летний форвард подписал контракт на год с нижегородским клубом.

– Когда я пришел в команду, посмотрел на состав, поговорил с тренерским штабом, с Игорем Николаевичем, напрашивался опытный, забивной нападающий с правым хватом. Поэтому мы искали на рынке именно такого игрока.

Когда появилась кандидатура Кагарлицкого, мы ее обсудили и вышли с предложением на его агента. Определенное время шли переговоры, очень хорошо, что Дима согласился подписать с нами контракт.

– Выиграли ли [вы] борьбу у других клубов?

– Насколько я знаю, он точно был интересен «Спартаку», они вели переговоры.

Наверное, здесь все факторы сложились. И наша заинтересованность, когда по-настоящему нужен нападающий в первое звено, в первое большинство. Кагарлицкий идеально вписывается в эту схему.

Думаю, Дима сам понимал, что здесь он может максимально раскрыться. Стиль игры «Торпедо» и Ларионова ему очень подходит.

И еще один немаловажный фактор – Дима хотел поработать с Игорем Николаевичем, познакомиться с ним лично. 

– Какие будут партнеры?

– Пока еще рано об этом говорить, мы не обсуждали, но, думаю, найдем достойных партнеров.

Усилим свое большинство, будем забивать больше голов, выигрывать больше матчей, – сказал генеральный менеджер «Торпедо» Вадим Аверкин.

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1 комментарий
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Удачи Дмитрию в Торпедо! Не в обиду, но думаю что Кручинина заменит с лихвой. А вообще сезон покажет. Да и вполне вменяемый контракт по деньгам для Нижнего, с учётом бюджета.
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