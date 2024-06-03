Генменеджер «Торпедо» о Кагарлицком: «Спартак» вел с ним переговоры, но Дима хотел поработать с Ларионовым. Стиль игры «Торпедо» ему очень подходит»
Вадим Аверкин рассказал, как шли переговоры «Торпедо» с Дмитрием Кагарлицким.
Сегодня стало известно, что 34-летний форвард подписал контракт на год с нижегородским клубом.
– Когда я пришел в команду, посмотрел на состав, поговорил с тренерским штабом, с Игорем Николаевичем, напрашивался опытный, забивной нападающий с правым хватом. Поэтому мы искали на рынке именно такого игрока.
Когда появилась кандидатура Кагарлицкого, мы ее обсудили и вышли с предложением на его агента. Определенное время шли переговоры, очень хорошо, что Дима согласился подписать с нами контракт.
– Выиграли ли [вы] борьбу у других клубов?
– Насколько я знаю, он точно был интересен «Спартаку», они вели переговоры.
Наверное, здесь все факторы сложились. И наша заинтересованность, когда по-настоящему нужен нападающий в первое звено, в первое большинство. Кагарлицкий идеально вписывается в эту схему.
Думаю, Дима сам понимал, что здесь он может максимально раскрыться. Стиль игры «Торпедо» и Ларионова ему очень подходит.
И еще один немаловажный фактор – Дима хотел поработать с Игорем Николаевичем, познакомиться с ним лично.
– Какие будут партнеры?
– Пока еще рано об этом говорить, мы не обсуждали, но, думаю, найдем достойных партнеров.
Усилим свое большинство, будем забивать больше голов, выигрывать больше матчей, – сказал генеральный менеджер «Торпедо» Вадим Аверкин.